Fonte foto: Sony

Tra i prodotti più e attesi (e anche tra i più discussi) di casa Sony c’è PlayStation Portal, una “console portatile” che consentirà agli utenti di giocare su uno schermo remoto ai giochi installati sulla PlayStation 5. Di base, dunque, non è una vera e propria console: non sarà, infatti, possibile scaricare ed eseguire i giochi direttamente dal dispositivo, ma sarà possibile esclusivamente la riproduzione in streaming dei titoli presenti sulla console principale. PlayStation Portal, dunque, si connetterà via WiFi alla PS5 e permetterà agli utenti di utilizzare questo schermo secondario, al posto della TV, un po’ come accadeva ai tempi con Wii U, di Nintendo.

PlayStation Portal: scheda tecnica

Come confermato da Sony, PlayStation Portal ha un display LCD da 8 pollici, con risoluzione a 1080p e 60 FPS. Il pannello è anche touch, per cui potrà essere usato per navigare tra i vari menu del gioco e, se supportato, per riprodurre specifiche funzionalità in game.

La “console” avrà tutte le principali funzionalità del nuovo DualSense, il joystick della PS5, inclusi gli apprezzatissimi trigger adattivi, che regolano la durezza dei tasti L e R in base al gioco in riproduzione per dare agli utenti la sensazione di avere un feedback diverso che varia a seconda del contesto. Se ad, esempio, nel gioco si userà un arco, i pulsanti saranno più duri per simulare la corda che si tende e così via per tutte le varie situazioni. Oltre a questo PlayStation Portal avrà anche il feedback tattile per amplificare ciò che si vive sullo schermo, tipo una vibrazione mentre si ricarica una pistola o uno “scossone” mentre si assesta un pugno in un picchiaduro.

Il comparto audio comprende l’ingresso per il jack da 3,5mm, utile per collegare cuffie e microfono cablato, e, tramite Bluetooth, sarà anche possibile collegare i propri auricolari wireless, inclusi quelli di Sony in uscita prossimamente e sviluppati appositamente per PS5. Come già detto, per collegare PlayStation Portal alla console principale bisognerà utilizzare il WiFi con l’azienda produttrice che raccomanda di utilizzare una connessione in banda larga con, almeno, 5 Mbps, anche se per una migliore esperienza di gioco è consigliabile una velocità pari o superiore a 15 Mbps.

Al momento non ci sono informazioni più accurate sul sistema operativo scelto da Sony, ma potrebbe non essere molto diverso da quello presente sulla console principale. Alcune indiscrezioni sul web parlano di una versione custom di Android, il rumor non ha trovato alcuna conferma ma, indubbiamente permetterebbe agli utenti più “libertà di manovra” e magari di installare applicazioni aggiuntive dal Google Play Store.

PlayStation Portal: prezzo e disponibilità

Le uniche informazioni condivise da Sony riguardano il prezzo che per l’Europa sarà di 219 euro. Ancora sconosciuta la data d’uscita ma l’azienda cinese ha promesso nuove conferme quanto prima e la certezza che PlayStation Portal arriverà ufficialmente sul mercato entro la fine del 2023.