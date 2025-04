Poco M6 Pro, con le offerte su Amazon è un'occasione da non perdere

Fonte foto: Xiaomi

Poco M6 Pro è uno smartphone di fascia medio-bassa caratterizzato da una scheda tecnica semplice, perfetta per l’utilizzo quotidiano, e da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Fanno la differenza su questo dispositivo un buon comparto fotografico che, alle giuste condizioni, garantisce scatti più che interessanti. Un’ottima autonomia che grazie alla ricarica veloce da 67 W permette di caricare il device rapidamente e un design moderno e accattivante.

Grazie agli sconti su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo device scende sotto i 200 euro e con un’offerta del genere, passare oltre è davvero difficile.

Poco M6 Pro – MediaTek Helio G99 Ultra – Versione 8/256 GB

Poco M6 Pro: scheda tecnica

Il Poco M6 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore a bordo è un MediaTek Helio G99 Ultra a cui si affiancano in questa offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente la funzione RAM Expansion che permette di ottenere fino a 8 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni a disposizione ci sono il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi, l’ingresso per il jack 3,5 mm, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 67 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria HyperOS 2.0.

Infine presente la certificazione IP54 che attesta la capacità di questo smartphone di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Poco M6 Pro: l’offerta su Amazon

Poco M6 Pro ha un prezzo di listino di 229,90 euro, ma grazie alle offerte su Amazon il prezzo di questo smartphone scende fino a 189,90 euro (-17%, -40 euro), la cifra perfetta per acquistare un mid-range di buona fattura senza avere troppi ripensamenti.

