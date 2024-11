Poco M6 Pro, con l'offerta per il Black Friday di Amazon è lo smartphone perfetto

Fonte foto: Poco

Tra i produttori di smartphone più apprezzati dagli utenti c’è sicuramente Poco, il sub-brand di Xiaomi, che ha saputo conquistare una buona fetta di consumatori portando sul mercato dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, pensati un po’ per tutte le esigenze.

Nella fascia medio-bassa, ad esempio, è possibile scegliere il Poco M6 Pro, un telefono molto interessante caratterizzato da un buon comparto fotografico che va ben oltre il semplice punta-scatta-condividi sui social, una grande autonomia dovuta anche alla ricarica veloce da 67 W e un processore in grado di bilanciare alla perfezione prestazioni e consumi, affidabile e più che sufficiente per l’utilizzo quotidiano e non solo.

Grazie agli sconti in occasione del Black Friday, su Amazon è possibile acquistare questo device al minimo storico a meno di 180 euro. Un’offerta davvero da non lasciarsi sfuggire che potrebbe fare gola a molti.

Poco M6 Pro – MediaTek Helio G99 Ultra – Versione 8/256 GB

Poco M6 Pro: scheda tecnica

Poco M6 Pro ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto dall’azienda produttrice è un MediaTek Helio G99 Ultra a cui si affiancano per questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Il processore in dotazione non consente agli utenti di accedere alla rete 5G, sarà possibile comunque navigare sul web utilizzando il 4G o il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi, l’ingresso per il jack 3,5 mm, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 67 W che garantisce una ricarica completa del device in appena 44 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Infine il device ha la certificazione IP54 che ne attesta la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Poco M6 Pro: l’offerta su Amazon

Poco M6 Pro può essere acquistato per 229,90 euro, ma grazie alle offerte per il Black Friday di Amazon il prezzo di questo smartphone scende fino a 179,90 euro (-22%, -50 euro) uno sconto davvero niente male, che permette di acquistare un ottimo mid-range senza troppi pensieri.

