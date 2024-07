Come sarà POCO M6+ 5G, il prossimo low cost cinese

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Solo qualche settimana fa Poco, il sub-brand di Xiaomi, ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone entry level della serie M6, composta dal Poco M6 (in foto) e dal Poco M6 Pro, entrambi già disponibili anche in Italia.

Ora, secondo alcune indiscrezioni condivise da 91Mobiles, l’azienda cinese sta per presentare ufficialmente un altro device il Poco M6+, che ha già fatto la sua comparsa su Geekbench e dovrebbe, dunque, arrivare sul mercato indiano in tempi ragionevolmente brevi.

Molte le affinità rispetto agli altri modelli della serie, dal design che dovrebbe essere praticamente identico fino ad arrivare a buona parte della scheda tecnica che, ad eccezione di un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 e di una maggiore frequenza di aggiornamento del display, dovrebbe essere speculare a quella del Poco M6.

Poco M6+ 5G: cosa sappiamo

Stando a quanto condiviso da 91Mobiles, quindi, il Poco M6+ 5G dovrebbe avere un display LCD da 6,79 pollici, con risoluzione FHD+ (2.460×1.080, pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Migliora il processore rispetto al modello base e stavolta l’azienda cinese avrebbe scelto un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a cui si affiancano 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, probabilmente espandibile.

Una scelta che, se confermata, sarebbe piuttosto interessante e non solo per la garanzia di prestazioni migliori rispetto ai chip sugli altri modelli, ma anche perché garantirebbe l’accesso alla rete 5G.

Il comparto fotografico dovrebbe essere lo stesso del Poco M6, con un sensore principale da 108 MP e un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP. Idem per la fotocamera frontale da 13 MP.

Conoscendo il (presunto) processore in dotazione sappiamo che tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non dovrebbero mancare nemmeno il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 5.030 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Infine, lo smartphone dovrebbe avere anche la certificazione IP53, che ne attesta la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua

Poco M6+ 5G: quanto costerà

Dalle informazioni a disposizione, il nuovo Poco M6+ 5G dovrebbe arrivare sul mercato indiano entro poche settimane e dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni differenti: viola¸ nero e argento.

Il prezzo suggerito, stando almeno a quanto condiviso da 91Mobiles è di

Poco M6+ 5G – 6/128 GB: 13.999 rupie indiane (153,75 euro)

Poco M6+ 5G – 8/256 GB: 14.999 rupie indiane (164,73 euro)

Al momento non sono disponibili maggiori informazioni su un eventuale versione global ma, dato che il Poco M6 e il Poco M6 Pro sono in vendita anche nel nostro paese è lecito ipotizzare che presto o tardi vedremo anche questo nuovo smartphone.