Poco X6 e X6 Pro ufficiali anche in Italia: scheda tecnica e prezzi

Poco ha presentato ufficialmente anche per il mercato italiano i nuovissimi Poco X6 e Poco X6 Pro due smartphone rispettivamente di fascia media e medio-alta disponibili sul sito ufficiale a partire da oggi.

Parecchi i punti in comune tra i due device a partire dal display e dal comparto fotografico, entrambi di buon livello e perfettamente inseriti in questa fascia di prezzo. Cambiano il processore e i tagli di memoria disponibili con il modello Pro che per la prima volta ha in dotazione un chip Mediatek Dimensity 8300 Ultra.

Poco X6: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Poco X6 ha un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (1.220×2.712 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.800 nit. A difesa dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono: il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità da 5.100 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Xiaomi HyperOS

Poco X6 può essere già acquistato sul sito ufficiale dell’azienda cinese in tre colorazioni: Black, White e Blue. Il prezzo suggerito è di:

Poco X6 – 8/256 GB: 299,90 euro

Poco X6 – 12/256 GB: 329,90 euro (offerta lancio 289,90 euro)

Poco X6 – 12/512 GB: 369,90 euro (offerta lancio 329,90 euro).

Poco X6 Pro: scheda tecnica e prezzo

Il display di Poco X6 Pro è speculare a quello del modello base, e quindi è AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.800 nit. Stavolta, però, a protezione dello schermo troviamo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Cambia il processore con Poco che ha scelto un Mediatek Dimensity 8300 Ultra a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Tra le connessioni sul modello Pro ci sono: il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’infrarosso, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Anche stavolta il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Xiaomi HyperOS.

Anche Poco X6 Pro può essere già acquistato sul sito ufficiale in tre colorazioni: Black, Yellow e Grey. Il prezzo suggerito è di: