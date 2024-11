Huawei Mate X6 ufficiale in Cina, ecco il primo pieghevole con Harmony OS Next

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha presentato il nuovo smartphone pieghevole Huawei Mate X6, erede naturale del precedente Huawei Mate X5 da cui riprende buona parte del design pur avendo uno spessore minore che passa dai 5,3 mm del vecchio modello (da aperto) a 4,6 mm di questa versione.

Mate X6 è un foldable di fascia alta, con tutto il meglio della tecnologia di Huawei che, per la prima volta in assoluto, si distacca totalmente da Android con Harmony OS Next, un sistema operativo sviluppato da Huawei in ogni singolo elemento e pronto a sfidare apertamente la concorrenza.

Huawei Mate X6: scheda tecnica

Il nuovo Huawei Mate X6 ha un display interno OLED da 7,93 pollici, con risoluzione 2.440×2.240 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display esterno, invece, è un OLED che misura 6,45 pollici, ha una risoluzione 2.440×1.080 pixel e frequenza di aggiornamento di nuovo fino a 120 Hz. A protezione dello schermo esterno un vetro Kunlun di seconda generazione mentre per la Collector’s Edition c’è un vetro Kunlun temperato basalto di seconda generazione.

Sconosciuto il processore in dotazione ma sappiamo che nel modello base ci sono 12 GB e fino a 512 GB di memoria interna che salgono a 16 GB e 512 GB/1 TB sull’edizione da collezione.

Per quanto riguarda le fotocamere ci sono un sensore principale da 50 MP con apertura variabile (f/1,4-f/4,0) e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo utile anche per le macro con zoom ottico 4x da 48 MP con OIS. Le fotocamere frontali sia interna che esterna sono da 8 MP.

Ta le connessioni c’è il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche la connettività satellitare con Beidu per il modello base e con Beidou, Tiantong sulla Collector’s Edition.

La batteria ha una capacità di 5.110 mAh che salgono a 5.200mAh nella Collector’s Edition con ricarica cablata a 66 W, ricarica wireless a 50 W e ricarica inversa a 7,5 W.

Il sistema operativo è HarmonyOS Next che porta anche a bordo di questo dispositivo molte funzioni basate sull’intelligenza artificiale, tra cui quelle che vanno a migliorare la user experience, semplificando il multitasking sul doppio schermo o utilizzando l’AI per ridurre il rumore in chiamata, le funzioni per la produttività, con l’assistente per la scrittura e la funzione per riepilogare le note, le opzioni per migliorare le foto.

Infine, il device è certificato IPX8 ed è dunque in grado di resistere all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Huawei Mate X6: prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Mate X6 al momento è disponibile in esclusiva per il mercato cinese dove può essere acquistato al prezzo consigliato di: