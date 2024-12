Huawei Mate X6 arriva in Italia: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha annunciato ufficialmente l’arrivo in versione global del nuovo foldable Huawei Mate X6. Scheda tecnica incredibile e un prezzo non proprio accessibile

Fonte foto: Huawei

Dopo il lancio in esclusiva per la Cina, Huawei ha confermato l’arrivo della versione global del suo nuovo smartphone pieghevole Huawei Mate X6. Un device che, almeno sul mercato orientale, ha destato subito un certo clamore perché, oltre alla scheda tecnica da vero top di gamma, è il primo smartphone del colosso cinese a dire addio per sempre a Android, sostituito con il sistema operativo Harmony OS Next, sviluppato completamente da Huawei.

Nella versione Global, però, bisogna tenere conto di qualche compromesso e oltre a un solo taglio di memoria, gli utenti dovranno accontentarsi della vecchia interfaccia EMUI, ancora legata a Google.

Huawei Mate X6: scheda tecnica

Il nuovo Huawei Mate X6 ha un display interno OLED LTPO che misura 7,93 pollici, con una risoluzione 2.440×2.240 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Il display esterno è sempre OLED LTPO da 6,45 pollici, con risoluzione 2.440×1.080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione dello schermo esterno un vetro Kunlun di seconda generazione.

Come al solito Huawei non specifica il processore, ma con buone possibilità si tratta di un HiSilicon Kirin 9100 a cui si affianca in Italia un solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Per mantenere sotto controllo la temperatura del device, l’azienda produttrice ha optato per un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 4x da 48 MP con OIS utile anche per le macro. Le fotocamere anteriori (interna ed esterna) sono entrambe da 8 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l‘USB-C 3.1, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker con Huawei Histen.

La batteria ha una capacità di 5.110 mAh con ricarica via cavo da 66 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è EMUI 15.0 al posto di Harmony OS Next della versione cinese. Chiaramente, senza questo software gli utenti occidentali dovranno rinunciare alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale, anche se non si esclude che saranno implementate successivamente (se e quando Harmony OS Next arriverà in questa parte di mondo), come anche ai servizi Google.

Infine il Huawei Mate X6 è certificato IPX8, ed è quindi in grado di resistere all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Huawei Mate X6: prezzo e disponibilità

Huawei ha comunicato ufficialmente l’arrivo del Mate X6 per i mercati globali, tra cui ovviamente anche l’Italia, dove sarà disponibile nei colori Nebula Red e Black. Per ora, però, non sono state fornite maggiori informazioni sul prezzo e tanto meno sul periodo di uscita.

In Cina, il modello con 12/512 GB ha un costo di 13.999 yuan che, al cambio attuale, corrispondono a ben 1.830,41 euro, una cifra che potrebbe non essere troppo lontana dal prezzo italiano.