Poco X7 e X7 Pro, cosa sappiamo di questi nuovi smartphone

Secondo alcuni rumor sul web, i nuovi Poco X7 e X7 Pro stanno per arrivare sul mercato e, con buone possibilità, saranno presentati ufficialmente a gennaio 2025. A circa un anno dall’uscita dai precedenti Poco X6 e Poco X6 Pro (in foto), i discendenti diretti di questi mid-range del sub-brand di Xiaomi sono diventati oggetto di numerose indiscrezioni che hanno permesso di tracciare un quadro più o meno definito delle specifiche hardware che vedremo a bordo di questi nuovi smartphone.

Cosa sappiamo del nuovo Poco X7

Le prime informazioni sul nuovo Poco X7 sono state postate su X (ex Twitter) dal leaker indiano Sudhanshu Ambhore, che nel suo post ha parlato di un display AMOLED CrystalRes che misura 6,67 pollici, con una risoluzione 1,5 K e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto da Poco è un MediaTek Dimensity 7300-Ultra a cui si affiancano gli stessi tagli di memoria del precedente modello, con 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Poche le informazioni sul comparto fotografico che dovrebbe comprendere un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e altri due sensori non meglio specificati, probabilmente un ultra-grandangolare da 8 MP e uno per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 20 MP.

Conoscendo il (probabile) processore in dotazione conosciamo anche le connessioni a disposizione degli utenti. Sul Poco X7 ci sarà il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non dovrebbero mancare nemmeno il chip per l’NFC e l’emettitore a infrarossi.

Secondo i rumor, la batteria sarà da 5.110 mAh con ricarica rapida cablata a 45 o 67 W. Il sistema operativo sarà Android 15, con interfaccia utente HyperOS 2.0.

Infine, questo smartphone dovrebbe avere la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Poco X7 Pro, le prime indiscrezioni

In un altro post su X Sudhanshu Ambhore parla anche del Poco X7 Pro che avrà lo stesso display del modello base, un AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5 K, refresh rate a 120 Hz e 3.200 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo dovrebbe esserci un vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Il processore stavolta sarà un MediaTek Dimensity 8400, presentato proprio in questi giorni. Stavolta non ci sono informazioni sui tagli di memoria a disposizione, anche se non si escludono 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna non espandibile

Anche stavolta non ci sono conferme sul comparto fotografico anche se Sudhanshu Ambhore ha parlato di un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e probabilmente altri due sensori, un ultra-grandangolare e uno per le macro.

Anche stavolta possiamo ipotizzare le connessioni a bordo, conoscendo il (presunto) chip in dotazione. Non dovrebbero mancare il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Presenti, probabilmente, anche l’emettitore a infrarossi e l’NFC.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 6.000 mAh con ricarica rapida fino a 90 W. Il sistema operativo sarà anche stavolta Android 15 con HyperOS 2.0. Infine, anche questo device dovrebbe essere certificato IP68.