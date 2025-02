Xiaomi, smartphone top a prezzo stracciato: va comprato subito

Da oggi trovi il Poco X7 in offerta con uno sconto del 29% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Lo puoi pagare a rate a tasso zero.

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi non ha bisogno di molte presentazioni, a parlare sono i suoi dispositivi. Dagli smartphone agli elettrodomestici smart per la casa, Xiaomi è oramai un brand affermato. Brand che si compone anche di sub-brand che non fanno altro che aumentare la sua fetta di mercato. Come ad esempio Redmi, oramai conosciuto da tutti, oppure POCO, un’azienda con un bacino meno ampio, ma questo non vuol dire che i suoi dispositivi siano meno validi. Anzi, tutt’altro. POCO, infatti, nasce con l’idea di offrire agli utenti smartphone dalle prestazioni top a un prezzo decisamente inferiore alla concorrenza. Ed è esattamente quello che accade oggi con il POCO X7, smartphone lanciato sul mercato da pochi mese e dotato di un’ottima scheda tecnica. Si tratta di un medio di gamma, ma che per alcune caratteristiche strizza l’occhio alla fascia superiore.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Oggi, però, cattura l’attenzione non solo per le caratteristiche tecniche, bensì per la promo disponibile su Amazon. Il POCO X7, infatti, è il protagonista di una delle migliori offerte del giorno grazie allo sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi ben 100 euro da quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon disponibile nella pagina prodotto. Delle condizioni di acquisto uniche che non devi farti scappare per nessun motivo.

POCO X7

Poco X7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo di oggi approfitti del minimo storico per il Poco X7. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 249,90 euro, con un risparmio di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nel banner vedrai una percentuale di sconto minore, ma è errata perché non si riferisce al prezzo di listino.

Acquistando oggi lo smartphone ricevi anche un abbonamento gratuito della durata di sessanta giorni per Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast di Amazon. La disponibilità dello smartphone è immediata e ti arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i soliti quattordici giorni di tempo.

POCO X7

Poco X7: la scheda tecnica

Uno smartphone che non si perde in inutili fronzoli, ma che punta tutto sulle prestazioni e sulla facilità d’utilizzo. L’attenzione la cattura immediatamente lo schermo. Sul POCO X7 troviamo un display curvo 3D da 6,67 pollici CrystalRes con risoluzione 1,5K, superiore anche al FullHD. Refresh rate fino a 120Hz e luminosità che tocca un picco di 3000nit. Il display ha ricevuto anche una tripla certificazione sul comfort visivo. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra supportato da ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

POCO ha puntato molto anche sul comparto fotografico. Nella parte inferiore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel (con stabilizzazione ottica dell’immagine), supportato da una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per la fotocamera anteriore, invece, si è optato per un ottimo sensore da 20 megapixel. Qualità elevata degli scatti e dei video grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale di Xiaomi.

Chiudiamo con la super batteria da 5110 mAh che ti permette di utilizzare il Poco X7 anche per quarantotto ore. Supporta la ricarica turbo da 45 W.

POCO X7