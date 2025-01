Xiaomi, promo lancio esagerato per il nuovo smartphone top: sconto vertigonoso

Da oggi trovi il Poco X7 e il Poco X7 Pro in offerta con una promo lancio da non farsi scappare. Ecco quanto costano e le caratteristiche tecniche.

Fonte foto: Xiaomi

Una delle prime aziende a lanciare un nuovo smartphone in questo 2025 è Xiaomi. E lo fa attraverso uno dei suoi sub-brand e più precisamente con POCO. Azienda che in questi anni si è fatta apprezzare anche in Italia grazie a dispositivi con una scheda tecnica che punta molto sulle performance e un prezzo alla portata di tutti. Da pochissimi giorni sono disponibili sul mercato i nuovi POCO X7 e POXO X7 Pro, smartphone che vanno a occupare rispettivamente la fascia media e quella poco superiore dove si trovano tanti dispositivi con caratteristiche da top di gamma. E i due smartphone catturano subito l’attenzione, grazie a componenti uniche, come ad esempio la batteria da ben 6.000mAh presente sulla versione Pro e che lo fa diventare a tutti gli effetti un battery phone.

Per il lancio dei nuovi dispositivi troviamo anche un’offerta esclusiva e speciale su Amazon. Entrambi gli smartphone sono disponibili con un interessante sconto di ben 50 euro che li fa diventare immediatamente dei best-seller. A un prezzo già decisamente sotto la media del settore, si aggiunge anche uno sconto che fa felici gli utenti. Inoltre, Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e chi li acquista oggi riceve anche un abbonamento gratuito per due mesi ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Una promo lancio imperdibile e che non bisogna farsi scappare.

POCO X7 Pro: offerta, prezzo e sconto Amazon

Un’offerta lancio esclusiva di Amazon. Sul sito di e-commerce trovi il POCO X7 Pro in offerta a un prezzo lancio di 319,90 euro, con uno sconto di 50 euro rispetto a quello di listino. Per uno smartphone uscito sul mercato da pochissimi giorni è un’ottima occasione. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 63,98 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, acquistando il telefono oggi ottieni un abbonamento gratuito per due mesi a Audible.

Lo smartphone di Xiaomi è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo lancio potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il POCO X7, versione un po’ meno potente, ma altrettanto valida. Anche in questo caso lo sconto è di 50 euro e lo paghi 249,90 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero e consegna rapida e gratuita. Anche in questo caso si tratta di una esclusiva di Amazon e potrebbe terminare molto presto.

POCO X7 Pro: le caratteristiche tecniche

Se eravate alla ricerca di uno smartphone con una super batteria, il POCO X7 Pro è quello che fa per voi. Xiaomi ha puntato molto su questo aspetto e ha equipaggiato lo smartphone con una batteria da ben 6.000mAh che ti permette di coprire fino a quarantotto ore senza troppi patemi. E grazie alla ricarica rapida da 90W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Le caratteristiche esclusive dello smartphone non finiscono di certo qui.

Il POCO X7 Pro è un telefono molto equilibrato e che non ha nulla da invidiare a dispositivi anche molto più costosi. Xiaomi ha pensato a tutto, a partire da un ottimo display CrystalRes da 6,67 pollici, risoluzione 1,5K (superiore al FullHD) e con un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni e con i videogame. Ottima anche la luminosità che può toccare un picco di 3.200nit. Lo schermo pensa anche alla salute dei tuoi occhi e attutisce le fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal nuovissimo processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, al debutto mondiale su questo telefono. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Queste componenti sono pensate appositamente per far rendere al meglio lo smartphone soprattutto con i videogame, e non a caso è presente un nuovo sistema di dissipazione del calore che non fa alzare mai le temperature oltre il livello di guardia, anche con le app più complicate.

Xiaomi ha avuto un occhio di riguardo anche per il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione un obiettivo da 20 megapixel. Non mancano le funzioni di intelligenza artificiale e l’app di Gemini da utilizzare ogni volta che hai bisogno di un aiuto o di un supporto.

