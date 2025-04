Il POCO X7 da 12 GB di RAM e 512 GB di storage è in offerta su Amazon e ora costa 279 euro diventando un vero e proprio best buy della fascia media

Fonte foto: POCO

Il POCO X7 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 300 euro. Grazie alla promozione in corso oggi su Amazon, infatti, il mid-range è ora disponibile al prezzo scontato di 279 euro, andando a scegliere la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage che offre una dotazione di memoria da top di gamma.

Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti abilitati agli acquisti rateizzati sullo store. L’offerta in corso è accessibile tramite il banner qui di sotto.

POCO X7 – 12 /512 GB

POCO X7: scheda tecnica

Il POCO X7 è una delle ultime novità del mercato smartphone per la fascia media e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo completo da comprare a meno di 300 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra, realizzato con processo produttivo a 4 nm e in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Per la fascia di prezzo, il chip di MediaTek rappresenta una delle opzioni migliori disponibili in questo momento.

La versione in offerta dello smartphone di POCO comprende anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.110 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W. Il device è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel.

A completare la scheda tecnica di POCO X7 troviamo il supporto alla connettività Dual SIM, con anche la possibilità di utilizzare le eSIM, la certificazione IP68, il chip NFC e un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.

POCO X7: l’offerta di Amazon

Il POCO X7 12/512 GB è protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 279 euro, con possibilità di pagamento in 5 rate. A questo prezzo si tratta di un vero e proprio best buy, considerando le ottime prestazioni generali e la completezza della scheda tecnica. La promozione, valida solo per alcune varianti cromatiche dello smartphone, è disponibile premendo sul banner seguente.

