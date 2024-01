Polar Ignite 2 al minimo storico: l'offerta è imperdibile

Fonte foto: Polar

Se hai bisogno di uno smartwatch con un monitoraggio completo dei parametri legati alla salute in tutti i momenti della giornata (a riposo, durante l’attività sportiva o mentre dormi), con un GPS preciso, un sistema di notifiche che ti permetta di restare in contatto con gli altri direttamente dal tuo polso e tanto altro, allora il Polar Ignite 2 è lo smartwatch che fa per te. Un orologio completo sotto tutti i punti di vista e che oggi trovi anche in super offerta su Amazon.

Il merito è dello sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo e ti permette di risparmiare quasi un centinaio di euro rispetto a quello di listino. Un super affare per un orologio che puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Polar Ignite 2: prezzo e offerte su Amazon

Offerta senza precedenti per il Polar Ignite 2. Lo smarwatch per il fitness è disponibile a un prezzo di 161,98 euro grazie allo sconto del 30%. Andrai così a risparmiare quasi 70 euro rispetto al prezzo d’origine. Puoi anche pagarlo in comode rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Dunque, tanti vantaggi per uno smartwatch ideale per chi fa attività sportiva ma anche per chi vuole monitorare la propria salute durante l’arco della giornata. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine).

Polar Ignite 2: le caratteristiche tecniche

Polar Ignite 2 è uno smartwatch dal design senza tempo e che si adatta a qualsiasi utilizzo. Offre una guida personalizzata su allenamento, recupero e sonno. Sono anche proposte due taglie di cinturino nella confezione, racchiuse in un range di 130-210 mm, dunque per tutte le dimensioni.

Tante le funzioni incluse per monitorare la propria attività sportiva: GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca al polso, Running Program, guida all’allenamento quotidiano FitSpark. Monitora il tuo sonno con la funzione Nightly Recharge. La batteria ha una durata molto generosa, quindi non dovrai preoccuparti di doverlo caricare spesso. Il quadrante può essere personalizzato in tantissimi modi, così da poterlo adattare al tuo umore o alle tue stagioni.

