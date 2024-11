Polar Pacer, l'orologio per lo sport a un prezzo stracciato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Polar

Gli sportwatch sono una nicchia speciale dedicati agli orologi per gli sportivi. Rispetto ai normali smartwatch che troviamo sul mercato, hanno delle funzioni speciali che ti aiutano a tenere sotto controllo alcuni indicatori sintetici e a migliorare il livello delle tue performance. In questa speciale categoria rientra sicuramente il Polar Pacer, sportwatch molto interessante e che da oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Un’offerta da non farsi assolutamente sfuggire e che permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo consigliato.

Il Polar Pacer è progettato per supportarti in ogni attività fisica e fornirti una panoramica approfondita dei tuoi allenamenti. Dal design semplice e lineare, è comodissimo da indossare anche durante le lunghe sessioni di allenamento. Supporto più di 150 modalità di allenamento e puoi scegliere veramente qualsiasi sport, da quelli più professionali a quelli più praticati, come ad esempio la corsa, il ciclismo o il nuoto. Anche l’autonomia è ottima e ti dimenticherai di doverlo ricaricare ogni giorno.

Polar Pacer

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Polar Pacer in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’occasione è una di quelle da cogliere al volo. Da oggi trovi su Amazon il Polar Pacer a un prezzo di 143,94 euro grazie a uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo. Il risparmio sfiora i 100 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Inoltre, come per la maggior parte dei prodotti che acquisti su Amazon in questi giorni, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2025. Questo vuol dire che lo puoi acquistare oggi e regalarlo anche a Natale. Non farti sfuggire questa occasione e fai una super offerta.

Polar Pacer

Polar Pacer: funzionalità e caratteristiche

Lo smartwatch Polar Pacer è un running watch davvero completo. Permette di monitorare con estrema precisione tempo, andatura, distanza percorsa e tante altre statistiche utile. Il tutto, grazie al GPS integrato. Offre anche una guida personalizzata per il proprio allenamento e perfino un feedback con monitoraggio dello sforzo e del carico cardiaco sostenuti sia nel breve che nel lungo periodo. Utile poi il fatto che sia compatibile con altre app di terzi (come Adidas Runastic, Nike Run Club).

Il display si basa sulla tecnologia MIP (acronimo di memory-in-pixel): ciò significa che ha uno schermo ad alto contrasto che riflette i colori, per una massima leggibilità anche in condizioni di luce intensa. Grazie al potente processore, i dati vengono elaborati velocemente e messi subito a disposizione dell’utente. Il design minimal e low profile lo rende utilizzabile in tutti i momenti della giornata. Anche perché potrai controllare i messaggi in arrivo tramite le notifiche push o gestire la musica in ascolto direttamente dal polso, senza dover prendere il telefono ogni volta.

Non mancano infine funzioni esclusive, come il Walking Test, che mostra il proprio VO2max, ovvero la tua capacità aerobica. O come lo Sleep Plus Stages che monitora la qualità di sonno in ogni sua fase. O, ancora, il Nightly Recharge che analizza a sua volta in che modo il tuo corpo recupera di notte dagli sforzi sostenuti durante il giorno.

Polar Pacer