Polar Unite, il prezzo crolla al minimo storico: sconto mai visto prima

Non tutti gli smartwatch sono uguali, lo dovremmo aver capito molto bene in questi anni. Il mercato è cresciuto molto e si è diversificato, creando tante piccole nicchie che alcune aziende hanno saputo sfruttare molto bene per imporre i loro prodotti. Una di queste è Polar, azienda con molti anni di esperienza nel settore e che ha lanciato sul mercato diversi sportwatch, cioè orologi pensati per gli sportivi. Si tratta di wearable con funzionalità speciali pensate appositamente per chi ama correre, andare in bici o semplicemente tenersi in forma.

In questa categoria rientra il Polar Unite, sportwatch economico che oggi troviamo in super offerta su Amazon con uno sconto del 43% e il prezzo scende sotto gli 85€. Un prezzo incredibile per un orologio funzionale, versatile e che puoi utilizzare anche nella vita di tutti i giorni grazie al suo design classico e minimale. I sensori intelligenti tengono sotto controllo diversi aspetti della tua vita, dai passi effettuati ogni giorno fino alla frequenza cardiaca. Acquistalo e non te ne pentirai.

Polar Unite

Polar Unite: funzionalità e caratteristiche

Quando si parla di un dispositivo come questo Polar Unite, partire dalle caratteristiche e dalla scheda tecnica è quasi inutile. Bisogna concentrarsi sulle funzionalità e su tutto quello che offre.

Il Polar Unite è uno sportwatch che tiene sotto controllo la tua attività, il tuo stato di salute e il tuo benessere ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette. Il merito è dei tanti sensori nascosti sotto lo schermo touch e che ti forniscono dati in tempo reale e statistiche avanzate.

Avere il Polar Unite al polso è come avere un fitness trainer sempre pronto ad aiutarti. Lo smartwatch ti fornisce suggerimenti sugli allenamenti e sugli esercizi da svolgere giorno dopo giorno e grazie alla funzionalità Fitness Test puoi scoprire il tuo stato di forma. Lo sportwatch ti fornisce anche un riepilogo settimanale con tutti i progressi effettuati. Inoltre, tiene il conteggio dei passi effettuati, della distanza percorsa e delle calorie bruciate. E ti dice anche se hai bruciato carboidrati, proteine o grassi.

L’orologio tiene in considerazione anche il tuo stato di salute, grazie al cardiofrequenzimetro integrato. Puoi scoprire in ogni momento la frequenza cardiaca e studiare anche lo storico. Non manca il monitoraggio del sonno e del recupero. Lo smartwatch ti dice anche se hai riposato bene e ti aiuta anche a diminuire lo stress grazie a esercizi di respirazione ad hoc. L’autonomia della batteria è di circa 5 giorni.

Polar Unite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Polar Unite. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 84,98€, con uno sconto super del 43% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta anche del miglior prezzo web, a cui associare tutti i benefici garantiti da Amazon, a partire dalla spedizione e dalla consegna rapida. Inoltre, hai tutto il tempo per testarlo fino a fondo: per effettuare il reso hai ben 30 giorni di tempo.

