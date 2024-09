Lo sportwatch Polar a prezzo mai visto: offerta del giorno

Fonte foto: Polar

Per gli escursionisti e gli amanti dell’hiking è diventata ormai una necessità. Avere uno sportwatch che ti consenta di avere sempre sotto controllo ogni singolo aspetto delle proprie passeggiate "into the wild" è un’esigenza indifferibile.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Dispositivi come il Polar GRIT X PRO Titan aiutano a monitorare gli spostamenti, valutare lo sforzo fisico prodotto e avere sempre con sé uno strumento da utilizzare nel caso in cui si finisse fuori sentiero e si avesse la necessità di ritrovare velocemente la strada giusta. Lo sportwatch dell’azienda finlandese è infatti dotato di GPS ad alta precisione, cardiofrequenzimetro professionale e tutti gli altri sensori necessari a monitorare i nostri spostamenti e le nostre passeggiate. Il tutto a un prezzo eccezionale: oggi l’offerta imperdibile di Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso del web. Non lo troverai a un prezzo migliore.

Polar GRIT X PRO Titan GPS Premium

Lo sportwatch Polar a prezzo mai visto: sconto imperdibile

Una promozione da non farsi scappare, quella disponibile oggi sullo sportwatch del produttore finlandese. Il Polar GRIT X PRO Titan GPS Premium è scontato del 43%: comprandolo adesso lo paghi 385,99 euro. Un deciso calo di prezzo, rispetto al listino consigliato dallo stesso produttore: grazie all’offerta top di Amazon risparmi la bellezza di 300 euro.

Polar GRIT X PRO Titan GPS Premium

Polar GRIT X PRO Titan GPS Premium scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Solido, leggero e completo, il GRIT X Pro Titan di Polar è lo sportwatch perfetto per tutte le tue avventure outdoor. Il produttore finlandese ha progettato tutto sin nei minimi dettagli affinché non si abbia bisogno di nessun altro dispositivo durante le proprie escursioni.

La cassa in titanio, infatti, non assicura solo resistenza estrema: l’utilizzo di questo materiale ha permesso di tenere molto basso il peso generale del device, in modo che non dia alcun tipo di fastidio mentre stiamo salendo su per il sentiero con il nostro passo. Questo, però, non è che uno dei tanti aspetti capaci di rendere il GRIT X PRO Titan un dispositivo perfetto (o quasi).

Il chip GPS ad alta precisione registra minuziosamente ogni spostamento e permette di seguire tracce e sentieri anche nelle località più remote. Grazie all’app KOMOOT sarà poi possibile accedere a tracce GPS anche dei sentieri meno conosciuti e ricevere indicazioni passo-passo nel corso delle escursioni.

I vari sensori di movimento permettono poi di monitorare ogni tipologia di attività fisica e allenamento e avere dati precisi sullo sforzo compiuto, i progressi registrati e ricevere suggerimenti su come migliorare il proprio stato di forma.

La batteria, poi, permette di registrare escursioni anche di diversi giorni. In modalità tracciamento GPS, infatti, l’autonomia è di 40 ore (quindi più di 3 giorni), mentre in modalità smartwatch con rilevamento della frequenza cardiaca l’autonomia arriva fino a 7 giorni. Insomma, non avrai mai l’ansia di dover trovare il prima possibile una presa di corrente per ricaricare il tuo sportwatch.

Polar GRIT X PRO Titan GPS Premium