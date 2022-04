Prime Video annuncia la serie The Summer I Turned Pretty

L’estate è una stagione magica: è il momento incantato della leggerezza e della spensieratezza, ma anche degli amori che fanno battere il cuore e che, se finiscono, lo lasciano irrimediabilmente a pezzi. Accade proprio questo in The Summer I Turned Pretty, un drama multigenerazionale presto su Prime Video.

La serie tv di prossima uscita è una co-produzione Amazon Studios e wiip ed è basata sui romanzi della scrittrice statunitense di origini coreane Jenny Han, che è autrice delle fortunate serie di libri intitolate To All the Boys I’ve Loved Before e The Summer I Turned Pretty, che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Jenny Han è anche showrunner della serie tv Prime Video e autrice dell’episodio pilota. L’altra showrunner è Gabrielle Stanton. Han e Stanton sono inoltre produttrici esecutive insieme a Karen Rosenfelt, Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong per wiip.

La trama: di cosa parla The Summer I Turned Pretty

Al centro della trama c’è un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. Il rapporto tra i tre, in continua evoluzione, passa da momenti idilliaci ad altri più drammatici e dolorosi.

Oltre a essere un racconto di formazione sull’amore, però, la serie tv racconta anche altri temi importanti: quello delle amicizie femminili, ad esempio, e del rapporto tra madri e figli. L’intera storia, come suggerisce il titolo, si svolge nel corso di una calda e lunga estate perfetta.

Il cast: chi recita in The Summer I Turned Pretty

Il cast di The Summer I Turned Pretty è già stato annunciato. I protagonisti della serie tv sono Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

I libri da cui è tratta la serie The Summer I Turned Pretty

Come anticipato, la serie tv di genere young adult è basata sui romanzi – tradotti in oltre 30 lingue – di Jenny Han. Nello specifico, la serie di libri da cui è tratta The Summer I Turned Pretty è edita in Italia da Pickwick e si tratta della trilogia (The Summer Trilogy) composta da L’estate nei tuoi occhi, Non è estate senza te e Per noi sarà sempre estate.

La serie in arrivo per Prime Video non è l’unico progetto per la tv su cui Jenny Hall sta lavorando. L’autrice ha infatti co-creato anche la nuova serie Netflix XO Kitty, uno spin-off dell’universo di To All the Boys, di cui sarà executive producer e co-showrunner.

Quando esce The Summer I Turned Pretty

Quando esce The Summer I Turned Pretty su Prime Video? Per il momento bisogna accontentarsi di un “prossimamente" come risposta. Se il titolo non trae in inganno, però, è possibile che la serie tv uscirà nel corso dell’estate.

