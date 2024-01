Amazon, friggitrice ad aria XXL a prezzo mini: costa pochissimo

Fonte foto: Amazon

Un aiuto indispensabile tra i fornelli. In pochissimo tempo, le friggitrici ad aria hanno acquisito un ruolo centrale all’interno della nostra cucina. Permettono di preparare ottime pietanze in pochissimi minuti, liberandoci così dall’incombenza di passare ore e ore di fronte ai fornelli.

Elettrodomestici come la Princess Airfryer XXL, d’altronde, coniugano facilità d’utilizzo a una versatilità estrema, dando la possibilità di cucinare le pietanze più varie con il minimo impegno e la minima fatica. Merito dei vari programmi di cottura preimpostati, grazie ai quali sarà possibile preparare di tutto: dagli arrosti ai dolci, passando per fritti e grigliate. Il tutto a un prezzo eccezionale: lo sconto top garantito da Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. La pagherai pochissimo.

Sconto esagerato sulla friggitrice ad aria Princess: offerta e prezzo finale

Un’offerta senza precedenti, quella sulla Princess Airfryer XXL. La friggitrice senza olio è infatti disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale: non è mai stata così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 44% che fa letteralmente crollare il costo al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. In questo modo, la Princess Airfryer XXL costa 66,99 euro anziché 113,99 euro del prezzo di listino. Il risparmio sfiora così i 50 euro.

Princess Airfryer XXL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Preparare pranzi, cene e spuntini per tutta la famiglia – o per grandi gruppi di amici – sarà più semplice che mai con la Princess Airfryer XXL. Merito di un cestello particolarmente ampio e capiente, grazie al quale potrete cucinare velocemente pietanze per più persone. Il cestello da 5,2 litri permetterà infatti di preparare piatti fino a 6 persone, e tutto in un lasso di tempo decisamente breve.

Tutto quello che dovrete fare, infatti, sarà scegliere uno dei programmi di cottura preimpostati (ne avete ben 8 a disposizione) dall’intuitivo pannello touch frontale e avviare il programma di cottura. Al resto penserà la friggitrice. E, nel caso in cui non doveste trovare un programma adatto alle vostre necessità, nessun timore: sarà infatti possibile impostare manualmente temperatura (fino a 200° C) e tempo di cottura (timer fino a 60 minuti) per piatti sempre perfetti.

Potrete così cucinare delle ottime fritture con pochissimo olio (e quindi più salutari rispetto alle fritture "tradizionali"), carne e pesce grigliate, arrosti succulenti e addirittura buonissimi dolci per concludere il pasto. Insomma, un unico elettrodomestico perfetto per preparare pietanze di ogni genere.

E al termine del pranzo o della cena, nessun timore: gli elementi estraibili sono facili da lavare. Nel giro di pochi minuti avrete terminato e potrete sistemare tutto sino al prossimo pasto.

