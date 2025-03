Fonte foto: Samsung

Al Mobile World Congress (MWC) 2025, Samsung ha offerto un’anteprima del suo attesissimo visore XR, nome in codice “Project Moohan“. Nonostante l’interesse suscitato, l’azienda non ha rivelato dettagli tecnici specifici sul dispositivo.

Tuttavia, nuove indiscrezioni suggeriscono che Project Moohan potrebbe superare l’Apple Vision Pro in un aspetto fondamentale: la qualità dello schermo.

Project Moohan Vs Apple Vision Pro: questione di schermi

Secondo quanto riportato dalla testata online sudcoreana The Elec, il visore XR di Samsung sarà dotato di pannelli OLEDoS (OLED on Silicon) 4K da 1,3 pollici prodotti da Sony. Questi display avrebbero una densità di pixel di 3.800 ppi (pixel per pollice), superiore a quella dei display utilizzati da Apple per il suo Vision Pro, che si attesta a 3.391 ppi. Nello specifico, Apple Vision Pro monta display da 1,42″ con una risoluzione di 3.648 x 3.144 pixel.

Questa scelta di Samsung sarebbe motivata dalla volontà di offrire un’esperienza visiva superiore rispetto al visore di Apple, soprattutto considerando che il lancio di Project Moohan è previsto quasi due anni dopo la presentazione del Vision Pro. I display OLEDoS di Sony sarebbero i modelli ECX344A da 1,3″ con risoluzione di 3.552 x 3.840 pixel, annunciati nel 2023.

Il Project Moohan di Samsung sarà uno dei principali prodotti a supporto della piattaforma Android XR, sistema operativo in fase di sviluppo da parte di Google per visori XR e occhiali di realtà aumentata, che offrirà un’integrazione profonda con il modello di intelligenza artificiale Gemini.

Project Moohan: quanto costerà

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sul prezzo di Project Moohan. Tuttavia, è lecito aspettarsi un costo elevato, considerando la tecnologia all’avanguardia utilizzata, in particolare i display OLEDoS di Sony. A titolo di riferimento, il costo di un singolo display Sony ECX344A era di circa 940 euro al lancio.

Secondo le fonti di The Elec, la produzione dei componenti del visore dovrebbe iniziare il mese prossimo, con un lancio previsto nella seconda metà dell’anno. L’obiettivo di vendita iniziale di Samsung sarebbe di circa 100.000 unità.

Resta da vedere se Samsung riuscirà a raggiungere questo obiettivo, considerando il prezzo elevato del Vision Pro di Apple e la sua conseguente difficoltà nel conquistare il mercato. Apple starebbe già lavorando a un modello più economico per raggiungere un pubblico più ampio.