Samsung "Haean", cosa sappiamo dei nuovi smart glass basati su Android

Fonte foto: Peppinuzzo / Shutterstock.com

Samsung punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel segmento di mercato dei dispositivi per la realtà aumentata, grazie anche alla collaborazione con Google che sta lavorando al nuovo Android XR. In rampa di lancio c’è il nuovo Project Moohan, un visore già mostrato dalla casa coreana in occasione del recente evento Unpacked e che ha già attirato la curiosità del grande pubblico, pur essendo ancora top-secret.

Tuttavia, come dimostrano gli scarsi risultati di Apple Vision Pro, i visori potrebbero non essere la strada giusta per far crescere la realtà aumentata e per questo motivo, il colosso sudcoreano sta lavorando, in parallelo, a un secondo progetto, identificato, per ora, come Project Haean (il nome fa riferimento a una città coreana) e destinato ad arricchire l’ecosistema di prodotti Galaxy. Si tratta di un paio di smart glass con cui Samsung punta a rendere più accessibile la nuova piattaforma Android XR, andando ad assicurarsi un posto di riferimento in questo segmento di mercato. Ad anticipare l’arrivo di Project Haean è un nuovo report di ETNews che ha confermato l’esistenza del progetto, svelando anche il possibile periodo di lancio.

Cos’è Project Haean

Project Haean è, quindi, il nome in codice che Samsung ha assegnato ai suoi nuovi smart glass, gli occhiali smart che andranno ad arricchire l’ecosistema di prodotti Galaxy nel corso del prossimo futuro, affiancando Project Moohan. Al momento, però, le informazioni al riguardo sono poche, ma secondo le prime indiscrezioni, l’azienda sudocoreana intende realizzare un prodotto in grado di risolvere i problemi dei visori, risultando comodo da indossare anche nella vita di tutti i giorni. Oltre a questo, sappiamo che gli occhiali smart includeranno anche diverse fotocamere e vari sensori di movimento per permettere agli utenti di sfruttare appieno Android XR e tutte le applicazioni che utilizzeranno la piattaforma software di Samsung. L’indossabilità e la leggerezza saranno, dunque, gli elementi cardine di Haean.

Quando arriva Project Haean

Secondo le informazioni disponibili in questo momento, il debutto di Project Haean non è vicino. Samsung potrebbe lanciare i suoi occhiali smart soltanto nella seconda metà dell’anno in corso oppure direttamente nel 2026. Molto dipenderà dal modo in cui si completerà la fase di sviluppo. L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di realizzare un unico evento di lancio dedicato sia a Project Haean che al visore Project Moohan (progetto che, però, potrebbe essere in una fase più avanzata del suo sviluppo). Sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere un’idea più precisa in merito a quelle che saranno le prossime mosse di Samsung per quanto riguarda la costruzione di una gamma di dispositivi per la realtà aumentata.