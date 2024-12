Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google ha annunciato il lancio di Android XR, la risposta di Big G ad Apple Vision Pro per il settore dei visori per la realtà virtuale, estesa e aumentata

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, con l’annuncio della partnership con Samsung e Qualcomm, che anticipava l’arrivo di nuovi prodotti, Google ha svelato ufficialmente il nuovo Android XR, la piattaforma software per la realtà aumentata, con integrazione con Gemini, con cui l’azienda andrà a sfidare Apple Vision Pro e i futuri visori con cui la Casa di Cupertino lancerà nei prossimi anni, con l’obiettivo di dimenticare lo scarso successo della prima generazione.

Android XR segna un importante punto di svolta per Google che espande il suo ecosistema con l’obiettivo di crescere nei settori dell’AR e della VR che, fino ad oggi, non sono ancora riusciti a conquistare il pubblico globale, pur mostrando enormi potenzialità. L’integrazione con l’AI è un elemento centrale del progetto e potrebbe garantire una marcia in più alla nuova piattaforma di Google, pronta ad arrivare sul mercato con i primi prodotti.

Android XR: l’ecosistema Google cresce

Con Android XR, Google punta a diventare la piattaforma software di riferimento per occhiali e visori smart in arrivo nel corso dei prossimi anni. Tale piattaforma si integrerà con tutti i servizi Google: oltre a Gemini, ad esempio, sarà possibile accedere alla Google TV (e a tutte le app di intrattenimento di terze parti), a YouTube, a Google Maps, a Google Foto e tutti gli altri servizi dell’azienda.

Ci sarà il pieno supporto anche a Google Chrome, con la possibilità di navigare tra più schermi virtuali, e sarà possibile utilizzare l’AI anche con funzioni come Cerchia e Cerca, già disponibile sugli smartphone e i tablet Android, per unire intelligenza artificiale e motore di ricerca.

Da Android XR sarà, inoltre, possibile accedere alle app del Google Play Store (in modo simile a quanto si può fare con Apple Vision Pro e le app di AppStore). Google ha anticipato l’arrivo di numerose applicazioni e di giochi in grado di sfruttare la nuova piattaforma già nel corso del prossimo anno.

I partner di Android XR

A sostenere il progetto Android XR ci sono tanti partner: il primo dispositivo, ad esempio, sarà Project Moohan e sarà realizzato da Samsung, che prevede l’avvio delle vendite a partire dal prossimo anno (ma una data ufficiale non c’è ancora). Fondamentale è anche la partnership con Qualcomm, che realizzerà i chip per i dispositivi Android XR. Tra i partner citati da Google troviamo anche Lynx, Sony e XREAL.

C’è ancora molto da scoprire sul futuro di Android XR anche se il progetto dell’azienda è oramai chiaro e delineato. Google ha confermato l’avvio di un progetto di test con alcuni prototipi (visori e occhiali smart) per un numero limitato di utenti. Maggiori dettagli in merito alla nuova piattaforma arriveranno nelle prossime settimane.