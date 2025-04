Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung ha in cantiere due nuovi prodotti con Android XR, un visore e un paio di occhiali smart, ecco quando arriveranno sul mercato

Fonte foto: Samsung

Android XR è la nuova scommessa di Google. Si tratta del nuovo sistema operativo per la realtà aumentata con cui l’azienda americana vuole espandere il suo ecosistema Android. Oltre a Qualcomm, che mette a disposizione i suoi chip, il partner principale di Big G per lo sviluppo di Android XR sarà Samsung.

La casa coreana sta lavorando a due diversi modelli. Il primo è Project Moohan. Si tratta di un visore già mostrato in anteprima dalla stessa Samsung. Il secondo, invece, è un nuovo paio di occhiali smart, con nome in codice Project Haean.

Il lavoro di sviluppo è iniziato da tempo e Samsung è molto vicina ad avviare la produzione dei suoi nuovi prodotti. Il visore sarà il primo ad arrivare e sarà poi seguito dagli occhiali smart che andranno ad arricchire l’ecosistema di prodotti che utilizzano la nuova piattaforma software di Android.

Quando arriva il visore di Samsung

Il nuovo Project Moohan di Samsung è vicino al debutto. Dopo averne mostrato un prototipo in anteprima, infatti, l’azienda coreana sta preparando il lancio del suo primo prodotto con Android XR. Il debutto è previsto nel corso del 2025, probabilmente nella prima parte del secondo semestre dell’anno.

Per il momento, però, le informazioni sono molto limitate e non si conosce ancora il prezzo del visore, destinato probabilmente a un numero limitato di mercati. Oltre a questo, sappiamo che il colosso sudcoreano ha come riferimento l’Apple Vision Pro, puntando però a realizzaare un prodotto migliore, più maneggevole e, probabilmente, dal prezzo più accessibile.

Quando arrivano gli occhiali smart di Samsung

Samsung sta lavorando a stretto contatto con Google per sviluppare un nuovo paio di occhiali smart che potrebbero essere dei veri e propri eredi spirituali dei Google Glass. Il lancio, in questo caso, non è imminente.

Le aziende dovrebbero, infatti, annunciare il debutto sul mercato del nuovo progetto soltanto nel corso dei primi mesi del 2026. Stando alle indiscrezioni in rete, il lancio potrebbe avvenire nel corso di un evento esclusivo oppure durante un evento Unpacked, come quello dedicato ai Galaxy S26, come “one more thing” della serata.

Anche in questo caso sarà necessario attendere le prossime settimane per ottenere maggiori dettagli in merito al progetto. Gli occhiali smart avranno un ruolo potenzialmente molto più importante rispetto al visore nel successo di Android XR perché avranno un costo più accessibile e saranno rivolti, dunque, a un numero maggiore di utenti.

Proprio grazie a un prezzo più accessibile, infatti, gli occhiali smart di Samsung potrebbero rappresentare il progetto giusto per consentire alla piattaforma software di Google di poter registrare una rapida crescita nel corso di primi anni. Per questo motivo, Samsung e Google cercheranno di curare il lancio nei minimi dettagli.