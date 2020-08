PS5, arrivano conferme sul prezzo e sui pre-ordini: quanto costerà

Non passa giorno senza nuovi e importanti rumor sulla PlayStation 5 che riguardano il prezzo, la data di uscita e quella del pre-ordine. Ma anche informazioni sulle caratteristiche ancora tenute nascoste da Sony e che dovranno essere rivelate nel prossimo State of Play, la serie di eventi che l’azienda giapponese sta tenendo in questi mesi per rivelare poco a poco le caratteristiche della console. Era atteso un nuovo appuntamento per la fine di agosto nel quale Sony avrebbe dovuto annunciare prezzo e data di uscita della PS5, ma per il momento non c’è nulla in programma.

Questo continuo rimandare in avanti la data e il costo ufficiale della console non fa altro che alimentare rumor che molto spesso si rivelano falsi. Anche se negli ultimi giorni sono tutti molto simili tra di loro: il prezzo della PS5 dovrebbe essere di 499,99 euro, mentre la versione Digital Edition costerà 100 euro in meno. La data di uscita dovrebbe oscillare tra il 13 e il 20 novembre, leggermente in ritardo rispetto alla Xbox Series X attesa per la prima settimana dello stesso mese. Per quanto riguarda i pre-ordini, invece, la data fissata è il 9 settembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

PlayStation 5, prezzo, data di uscita, data del pre-ordine

Facciamo un po’ di chiarezza sulle tante voci uscite nelle ultime settimane sul prezzo e sulla data di uscita della console. L’ultimo rumor sul costo della PS5 arriva da eBay: un negozio spagnolo abbastanza quotato ha aperto i pre-ordini, fissando il prezzo della console “normale” a 499 euro, mentre per la Digital Edition il prezzo è di 449 euro.

Prezzi che bisogna prendere con le pinze, dato che molte informazioni presenti nell’annuncio sono sbagliate. Ad esempio il prezzo per la spedizione è di quasi 250 euro, mentre la data di spedizione è prevista tra il 9 e il 22 ottobre. Date e informazioni completamente errati. L’ipotesi più probabile è che la PS5 costi 499 euro, mentre la PS5 Digitale Edition 399 euro.

Per quanto riguarda la data di uscita, sono due i giorni più probabili: il 13 o il 20 novembre. In entrambi i casi si tratta di un venerdì, giorno solitamente scelto dalle software house e dalle aziende per lanciare videogame e prodotti tecnologici. Inoltre, sarebbe poco prima del Black Friday e Sony potrebbe sfruttare il giorno per lanciare qualche sconto speciale.

I pre-ordini, invece, potrebbero aprire prima del previsto: 9 settembre. A lanciare questa indiscrezione è l’utente Twitter IronManPS5, che nei giorni precedenti aveva detto la sua anche sul prezzo e la data di uscita della console e dei vari accessori. Se la data venisse confermata, allora vuol dire che Sony sta organizzando un nuovo evento e che si terrà entro il 9 settembre.

PlayStation 5, quanto spazio libero ci sarà nell’hard disk

Uno dei punti forti della PS5 è sicuramente l’SSD Custom che garantirà grande velocità riducendo a zero secondi il tempo di caricamento. L’hard disk è realizzato direttamente da Sony e ha una capienza di 825GB. Questo spazio, però, non potrà essere tutto utilizzato per l’installazione dei videogame. Infatti, secondo alcune indiscrezioni quello libero sarà circa di 650-700GB. Il resto è occupato dal nuovo sistema operativo che risulta essere piuttosto pesante. E questo può essere un vero problema: i giochi per la nuova console peseranno molto e questo vuol dire che si avrà spazio solo per un paio di titoli.