PS5, prezzo confermato: ecco quanto costerà

Prezzo di 499 dollari. Uscita a Natale. Disponibilità fin dal lancio di Fornite. Tre notizie che fanno felici gli appassionati Sony che sono in trepidante attesa per l’uscita della PS5. Per il momento si tratta di indiscrezioni, dato che l’azienda giapponese anche non ha fissato una data per la presentazione ufficiale della console. Ma nelle ultime settimane i rumors vanno tutti nelle stessa direzione. E se tre indizi fanno una prova, allora vuol dire che si tratta di verità.

Partiamo dal prezzo. Sembra oramai scontato che la versione base della PlayStation 5 costerà 499 dollari. Parliamo di versione base perché le ultime indiscrezioni parlano del lancio di due modelli: uno base con SSD da 825GB e uno premium con SSD da 1TB. E questo secondo modello ha un prezzo di listino di 599 euro. L’altra novità riguarda la presenza e il supporto fin dal lancio ufficiale della console di Fortnite. Chi acquisterà una PS5 potrà scaricare immediatamente il titolo di Epic Games.

PS5, grafica da urlo

Sempre Epic Games ha pubblicato negli ultimi giorni un video demo in cui mostra le potenzialità del nuovo Unreal Engine 5, un motore grafico pensato appositamente per le console next-gen. E si può dire senza paura di essere smentiti, che si tratta di un video impressionante per la grafica: sembra di guardare un film. Dalla gestione delle texture, fino all’illuminazione dell’ambiente, la qualità è strabiliante. Epic Games ha confermato che la demo è stata registrata su PS5. Se fin dall’inizio i risultati sono di questo livello, gli appassionati possono stare tranquilli: le console next-gen permetteranno di fare un salto notevole per quanto riguarda la grafica.

Quanto costerà la PlayStation 5

I primi rumor e i primi report avevano fissato il prezzo della PS5 a 399 dollari. Ma negli ultimi mesi molte cose sono cambiate: c’è stata una pandemia che ha bloccato per alcuni mesi le fabbriche e le catene di approvvigionamento, i costi di produzione sono aumentati e Sony ha optato per componenti top di gamma. Questo ha fatto aumentare il costo della console e quindi il prezzo di lancio dovrebbe essere di 499 dollari per il modello con SSD da 825GB.

Quando esce la PlayStation 5

L’uscita della console è stata confermata dalla stessa Sony: arriverà per le festività natalizie del 2020. Quindi bisognerà aspettare ancora un paio di mesi per vederla sugli scaffali.