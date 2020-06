PS5, sito web mostra il prezzo della console: ecco quanto costerà

Dopo l’evento di presentazione dell’11 giugno restano solamente due le informazioni ancora nascoste della PlayStation 5: la data di uscita e il prezzo. Se sulla prima conosciamo indicativamente il periodo (festività natalizie 2020, probabilmente tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre), sul secondo si brancola ancora nel buio. Sony non ha voluto fornite troppe informazioni su quanto costerà la PlayStation 5: Jim Ryan, presidente di Sony PlayStation, si è lasciato sfuggire solo poche parole “Il prezzo della PlayStation 5 sarà congruo“.

Interpretare le parole del CEO di PlayStation è complicato: la PS5 ha componenti che assicurano prestazioni elevate, ma che allo stesso tempo sono costose. A partire dal disco SSD realizzato appositamente per la console e che assicura tempi di caricamento praticamente nulli. In mezzo a tutti questi dubbi, se ne aggiunge un altro: il negozio online Play-Asia ha aperto i preordini per la PS5 e per il controller Dual Sense, svelando il possibile prezzo della console. Prezzo che molto probabilmente non farà felici gli utenti: 699 dollari.

Si tratta di un’informazione da prendere con le dovute precauzioni: in primis, nei giorni scorsi anche Amazon UK aveva aperto i pre-ordini inserendo un prezzo di 599 sterline, ma dopo poche ore era arrivata la rettifica smentendo che fosse il prezzo ufficiale. In questo caso, invece, il sito Play-Asia ha prima pubblicato il costo della PS5 e poi lo ha nascosto. Per quale motivo? Forse perché si trattava di un errore.

Quanto costerà la PS5, un’analisi reale

Fino a quando Sony non rivelerà il prezzo della PS5, sarà possibile fare solo delle supposizioni. E per non cadere nelle fake news, è necessario fare un’analisi che tenga in considerazione in primis il costo delle componenti. Per capire quale sarà il prezzo della PlayStation 5 bisogna per forza di cose partire da quanto costano le componenti hardware. Sony dovrebbe spendere tra i 400 e i 450 euro solo per acquistare le “materie prime” della nuova console, a cui aggiungere le spese per il marketing e la pubblicità. Verosimilmente il costo della PS5 sarà superiore ai 500 euro. Discorso diverso, invece, per la PS5 Digital Edition: la mancanza del lettore Blu-Ray dovrebbe abbassarne il prezzo: possibile che il costo sia di poco inferiore ai 500 euro.

Il sito Play-Asia ha svelato anche il possibile prezzo del controller Dual Sense e anche in questo caso le notizie non sono buone: supera i 70 euro, molto di più rispetto al Dual Shock della PS4.

Quando verrà annunciato il prezzo della PS5

Fino a quando la stessa Sony non deciderà di svelare il costo della console, si continuerà a dar adito alle tante supposizioni delle diverse voci. Non c’è ancora una data precisa su quando verrà rivelato il prezzo della PS5. Sony ha solamente assicurato che fino a quando la console non verrà lanciata, ogni mese organizzerà un evento per svelare ulteriori particolari della PS5. Forse luglio sarà il mese giusto per conoscere il prezzo e la data di lancio.