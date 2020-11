PS5, su eBay gira una truffa incredibile: il trucco per riconoscerla

Dopo i siti delle catene di elettronica mandati KO nel giorno del lancio, dopo i preordini approvati rivenduti per migliaia di euro, dopo gli influencer che rivendono l’esemplare ricevuto in omaggio per i test e dopo le sparatorie nei parcheggi per accaparrarsi una console senza pagarla, adesso arriva l’ultima follia legata al delirio collettivo causato dalla PlayStation 5. Follia che non si concretizza tanto nell’ennesima truffa online, quanto nella facilità con cui molti gamer stanno abboccando.

Le truffe più originali, ai limiti dell’incredibile (ma è tutto vero), si stanno vedendo su eBay tanto che la società che gestisce il famoso mercato online aperto a tutti è stata costretta a pubblicare un avvertimento per gli utenti in cerca di una PS5 e ha sguinzagliato i suoi segugi in cerca degli annunci truffaldini, in vista di una rimozione dalla piattaforma che è realmente doverosa da parte di eBay. La truffa in questione, ribattezzata “PS5 photo-scam” sta avvenendo soprattutto sul sito americano di eBay mentre su quello inglese si sta registrando un altro fenomeno allarmante: sembrerebbe esserci una vera e propria banda di sciacalli che ha fatto incetta di non meno di 3.500 preordini di PlayStation 5 con il solo scopo di rivenderli a prezzi altissimi.

PS5 photo-scam: come funziona la truffa

La “PS5 photo-scam” è ciò che vuol dire letteralmente il termine, in inglese: una truffa “fotografica” legata alla PlayStation 5. Potrà sembrare assurdo, ma è proprio così: c’è qualcuno che sta vendendo su eBay le foto della PS5 e sta ricevendo decine di offerte, con prezzi che salgono fino a quasi 10 mila dollari.

La cosa ancora più incredibile è che, tecnicamente, non è neanche una truffa perché nel titolo dell’annuncio è scritto chiaramente che ciò che è in vendita è solo una immagine. Titoli quali “PS5 Console *image only* PlayStation picture“, “PS5 New – Sticker Photo Only!! No Reserve !!!” o anche “PlayStation 5 Sony 2020 PS5 specsCPU: AMD Zen2-based printout picture from cvs“. O persino, udite udite, “EMPTY BOX – NO CONSOLE – PlayStation 5 PS5 – FAST SHIPPING DAMAGED SEE PIC“.

Le foto hanno quotazioni da migliaia di euro, la scatola vuota (per di più danneggiata) della PS5 è in vendita a 60 dollari. E la gente clicca.

Dopo che eBay ha pubblicato la nota in cui annuncia che sta già rimuovendo le offerte truffa (e le più care sono per fortuna già sparite) in molte di quelle ancora presenti è stato aggiunto nella descrizione (ma non nel titolo) che si tratta di un annuncio fatto ad arte per accalappiare i bot (cioè i software automatizzati) lanciati per fare offerte fake e far salire i prezzi.

PS5: le 3.500 console prenotate in UK

Se le persone fanno offerte su eBay per comprare una foto della PS5, senza neanche accorgersene, è perché hanno il terrore di non riuscire a mettere le mani sul loro oggetto del desiderio. Un terrore tutto sommato giustificato, perché le PS5 sono finite nelle catene di elettronica, su Amazon e, ovviamente, sullo store ufficiale di Sony.

Dal Regno Unito arriva anche un plausibile motivo di questa penuria: è stato infatti scoperto un gruppo organizzato di persone che hanno preordinato 3.500 PlayStation 5, togliendole di fatto dal mercato al fine ben preciso di creare uno squilibrio tra offerta e domanda. Si tratta di un gruppo che, molto probabilmente, non è affatto l’unico nel mondo ad aver messo in atto questa strategia per speculare sulla voglia matta di next-gen dei gamer di mezzo mondo.