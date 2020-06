PS5, svelato online il prezzo della console: ecco quanto costa

L’argomento che negli ultimi giorni tiene banco nel mondo Sony è il prezzo della PlayStation 5. Sono tantissime le indiscrezioni che si susseguono giorno dopo giorno e non fanno altro che confondere le persone. D’altronde fino a quando l’azienda giapponese non si deciderà di rivelare il prezzo ufficiale della PS5 e della PS5 Digital Edition, ogni persona può fare le sue considerazioni e pensare a quale potrebbe essere il prezzo di lancio della console.

In questo momento i protagonisti sono i vari siti di e-commerce che stanno aprendo i pre-ordini inserendo dei prezzi indicativi che però fanno molto parlare di sé. La prima è stata Amazon UK che ha inserito nella pagina della PS5 un prezzo di 599 sterline, prontamente smentito. Poi è stato il turno del sito Play-Asia che ha creato una pagina sulla console, inserendo un prezzo di 699 dollari. Infine è stato il turno di Amazon Francia. con la PS5 venduta a 499,99 euro. Ma anche in questo caso il prezzo è stato eliminato subito. Ora, la versione francese del sito di e-commerce ha nuovamente inserito il prezzo della console, sia nella versione normale, sia per la Digital Edition. E il prezzo potrebbe far felici gli utenti.

Il prezzo della PlayStation 5

Dopo aver cancellato il prezzo inserito inizialmente, Amazon Francia torna alla carica e ripropone un prezzo di 499 euro per la versione della PS5 con Blu-Ray. La novità riguarda la PS5 Digital Edition, il cui costo potrebbe essere di 399 euro. Se fosse confermato, si tratterebbe di un prezzo molto interessante in grado di far partire al console con il botto. Su entrambi i modelli dovrebbe essere presente il disco SSD da 1TB, di cui 825GB disponibili per scaricare e installare i videogame.

Logicamente i prezzi sono solamente indicativi e come la volta precedente potrebbe essere dei semplici placeholder da inserire per dare un’idea di quanto potrebbe costare la console. Il prezzo di 499 euro, però, è il più probabile tenendo conto dei costi di produzione e per il marketing che Sony sta affrontando in questo periodo.

Quando arriva la PlayStation 5

Oltre alla questione del prezzo, resta in sospeso anche quella inerente la data di uscita. Sappiamo che uscirà indicativamente per le festività natalizie 2020, ma non c’è ancora un giorno preciso. Probabilmente sarà prima del Black Friday 2020 in programma per il 27 novembre 2020.