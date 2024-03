Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

La città più calda (anzi: le città più calde) ma non solo: secondo una recente classifica diversi Comuni italiani vantano dei record in termini climatici. Ecco quali sono

Il clima primaverile sta già accarezzando l’Italia, regalandoci giornate terse e ore amabilmente tiepide. Una situazione assolutamente piacevole, se non fosse che le temperature stanno già iniziando a innalzarsi in modo più intenso rispetto agli anni precedenti. In attesa dell’afa estiva, sorge dunque spontaneo il quesito: qual è la città più calda in Italia?

Se da una parte non è possibile fare delle stime sicure per ciò che accadrà in futuro, dall’altra possiamo rispondere facendo riferimento ai dati in nostro possesso e affidandoci all’Indice Del Clima 2024, realizzato dal Sole 24 Ore con e aggiornato con i dati forniti da 3bmeteo.

Le città italiane con le maggiori ondate di calore

L’Indice Del Clima 2024 analizza i dati di ben 107 città italiane. Questi dati, relativi al decennio 2013-2023, comprendono tutte le informazioni dal punto di vista meteorologico ma anche quelle relative alle qualità della vita, al benessere psicologico e alle strategie messe in atto per fronteggiare situazioni d’emergenza.

Andando al sodo, la città più calda d’Italia (almeno nel 2023) è stata Siracusa, per due ragioni: in primis ha registrato ben 111 giornate durante l’anno con temperatura percepita superiore a 35 gradi, e poi è stata attraversata da un’ondata di caldo eccezionale durante l’estate, facendo registrare il massimo storico di 47°C.

Siracusa non è però la sola città particolarmente calda: anche Terni si è distinta per le sue temperature record, sforando i 30° per ben 29 volte durante l’anno e addirittura per ben tre giorni consecutivi. Da non sottovalutare neanche le ondate di calore di Savona e Genova, anche loro arrivate a superare i i 30° più volte durante il 2023.

Qual è la città con il miglior clima in Italia?

Se secondo l’Indice Del Clima 2024 diversi Comuni registrano temperature da record o sembrano collezionare record non esattamente positivi, alcune brillano per la loro vivibilità e per delle condizioni generali estremamente agevoli. Nello specifico, la città in Italia con il clima migliore è Bari, a causa di diversi parametri climatici favorevoli che contribuiscono al suo comfort.

Il Comune pugliese gode di otto ore e mezza di Sole al giorno in media e ha circa 158 giornate all’anno con un’umidità relativa compresa tra il 30% e il 70%: percentuali considerate confortevoli e in grado di non peggiorare la percezione del caldo intenso durante l’estate.

In più, conta su una brezza estiva media di 7,2 nodi giornalieri, che contribuisce a una sensazione di sollievo e ristoro. Per finire, ha solo 9 giorni di precipitazioni estreme all’anno e 74 giorni di pioggia su 365.

Belluno, la città con il peggior clima in Italia

E dopo il dolce, ecco l’amaro: secondo l’indice del clima del Sole 24 Ore l’ultima posizione della classifica i termini di clima e condizioni meteo generali va a Belluno. Il Comune veneto mostra parametri diametralmente opposti (chiaramente) a quelli di Bari, a partire dalle ore di esposizione al Sole: in media solo 6,7 ore al giorno, una delle cifre più basse della nostra Penisola.

Non solo: questa città registra in media 23,6 giorni all’anno con temperature massime percepite inferiori ai 3°C, cosa che rende gli inverni particolarmente rigidi, e conta su ben 118 giorni piovosi, con almeno 2 millimetri di precipitazioni. Al contempo il suo livello di umidità relativa è superiore al 70%, cosa che rende disagevoli (o addirittura insopportabili) le temperature delle giornate più calde.