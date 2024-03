Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

L’Italia è il bel Paese per il mondo intero e, al tempo stesso, una nazione ricca di luoghi in cui, idealmente, poter godere di un clima favorevole. Una realtà stravolta dall’impatto dei cambiamenti climatici. Al netto di una grande alternanza meteorologica, soprattutto in autunno e inverno, è però ancora grandemente vera. Uno studio ha così messo a confronto le città nostrane, andando a caccia di quella con il clima migliore.

Bari regina d’Italia

Stando all’indice del clima del Sole 24 Ore, è Bari la città con il miglior clima d’Italia. Ha raggiunto il primo posto in questa particolare classifica, ottenuta sfruttando i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023.

Si è tenuto conto di dieci parametri, che sono quelli adoperati generalmente per misurare le più frequenti condizioni di “bel tempo”. Sguardo rivolto alle 107 città che sono capoluogo di provincia in Italia. I parametri sono stati scelti ed elaborati dalla redazione, per poi ricevere una validazione da parte del team di esperti meteo di 3bmeteo.

Tirando le somme, Bari garantisce otto ore e mezza di sole al giorno, con solo nove giornate di precipitazioni dai tratti estremi ogni anno. A ciò si aggiungono 74 giorni di pioggia, anche modesta, su 365, con 158 giornate di discomfort climatico, che nello specifico si realizza in un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30%. Si unisce a ciò una brezza estiva a 7,2 nodi medi giornalieri.

Città più e meno piovosa d’Italia

Non si è trattato ovviamente di un plebiscito per Bari. La città pugliese non è prima in ogni classifica specifica. Come detto, sono stati 10 i valori cardine presi in considerazione. Concentrandoci sul fronte delle piogge, il primato spetta a Imperia, che in questo caso torna in vetta.

Sono state analizzate le statistiche relative al decennio 2013-2023, come detto, concentrandosi sui “giorni annui in cui piove con accumuli superiori a 2 mm in almeno una fascia oraria”. Con un valore di 61,1 Imperia è prima, seguita da Cagliari al 61,5 e Agrigento al 64,9.

La media cambia radicalmente guardando all’altra parte della classifica, con Verbano-Cusio-Ossola che vanta 106,7 giorni all’anno di pioggia con accumuli superiori a 2 mm. Sono invece 104,6 a Belluno e 107,9 a Lecco.

La classifica

Bari ha dunque scalzato Imperia, al primo posto nelle precedenti edizioni, quelle del 2019 e 2022, relative ai decenni 2008-2018 e 2011-2021. Oltre a Bari, che conquista per il Mezzogiorno un primato in un indice sintetico tematico sulla qualità della vita (indice di un cambio di trend), altri sei centri del Sud trovano spazio nella top 10 della di questa particolare classifica:

Barletta-Andria-Trani: terzo posto;

Catania: quarto posto;

Pescata: quinto posto;

Chieti: settimo posto;

Brindisi: ottavo posto;

Agrigento: nono posto;

Cagliari: decimo posto.

Al secondo c’è Imperia, come detto, mentre al sesto trova spazio Livorno, con ponente ligure e Centro Italia a intrufolarsi nel dominio meridionale. Scendendo nel dettaglio, il clima migliore (non le migliori condizioni ambientali in toto) è sulle zone costiere e in quelle in alta quota. Qui si registra una maggior circolazione dell’aria rispetto alle aree interne, con aumento delle ore di sole.

Sul fronte delle precipitazioni, invece, a essere premiate sono le località con minori giornate piovose all’anno ma, al tempo stesso, la classifica penalizza quelle più siccitose.

Sul fondo della classifica c’è ancora Belluno, ultima nell’indice di soleggiamento, con sole 6,7 ore di sole al giorno, contro la media nazionale di 7,8. Ultima anche per giornate fredde, con 23,6 di media ogni anno, con temperature percepite minori di 3°C. Risulta invece penultima per l’umidità relativa elevata, al di sotto del 30% e al di sopra del 70%, per un totale di 255 giorni all’anno.

Negli ultimi dieci posti, inoltre, trovano spazio svariati centri della pianura padana. Un elemento che necessità d’essere sottolineato, considerando quanto si parli del benessere di quest’area: