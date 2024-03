Fonte foto: 123RF

Come ogni anno, Il Sole 24 Ore stila una classifica frutto di un’accurata indagine sulla qualità della vita nelle città italiane che tiene conto di alcuni parametri, forniti da 3BMeteo. In questo caso, secondo i dati relativi al decennio 2013-2023, a spiccare nel Bel Paese è la città di Bari, prima in classifica per il clima migliore. Fanalino di coda è, invece, Belluno i cui dati non sono affatto rassicuranti.

Quali sono i dieci parametri utilizzati

L’indagine de Il Sole 24 Ore mira ad analizzare la qualità della vita nelle 107 città capoluogo italiane, tenendo conto di alcuni parametri che misurano delle condizioni climatiche ben precise. Per l’esattezza si tratta di dieci indici di riferimento scelti dalla redazione e poi validati dal team di esperti meteorologici di 3BMeteo: soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, precipitazioni estreme, brezza estiva, umidità relativa, raffiche di vento, piogge-siccità, nebbia, giorni freddi.

Quest’anno la classifica, aggiornata con i dati relativi al decennio 2013-2023, ha posto in cima per qualità della vita la città di Bari, in Puglia. Un bel traguardo, considerato il quadro affatto rassicurante per il Pianeta dal punto di vista climatico, nel quale si registrano sempre più frequentemente fenomeni climatici estremi e un innalzamento delle temperature – dell’aria e dell’acqua – che sembra destinato a raggiungere livelli ancor più preoccupanti.

Come riporta l’indagine, Bari si aggiudica il primo posto in classifica per le seguenti ragioni: “Otto ore e mezza di sole al giorno. Nove giorni di precipitazioni estreme all’anno. Settantaquattro giorni di pioggia su 365. Solo 158 giornate l’anno fuori dal comfort climatico, cioè con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30 per cento. Brezza estiva a 7,2 nodi medi giornalieri”.

La classifica delle città italiane con il clima migliore

Per la prima volta una città del sud Italia si classifica per un record positivo e non negativo come accade di solito. Bari è riuscita a balzare in cima alla classifica superando Imperia, in Liguria, che era stata imbattuta sia nel 2019 che nel 2022. Tra le altre città della Puglia a ottenere un buon posizionamento possiamo citare anche Barletta-Andria-Trani (terzo posto), Brindisi (ottavo posto). Tante quest’anno le città del sud in top ten: Catania (quarto posto), Pescara (quinto posto), Chieti (settimo posto), Agrigento (nono posto), Cagliari (decimo posto).

L’indagine sottolinea che per città con il “clima migliore” non si intende città con le “migliori condizioni ambientali”. Ecco perché a spiccare sono le zone costiere (oltre ad alcune città ad alta quota come Aosta ed Enna), con una maggiore circolazione dell’aria e un aumento del comfort climatico. Aree del genere sono caratterizzate da più ore di sole, indice di calore più sostenibile, e pochi eventi estremi. Secondo il parametro delle precipitazioni, poi, l’indagine ha valutato in quali città mediamente si concentrino meno giornate piovose durante tutto l’anno, penalizzando invece quelle dove la siccità è maggiore.

La città con il clima peggiore

Fanalino di coda della classifica è la città di Belluno, in Veneto: “Ultima nell’indice di soleggiamento e per giornate fredde; penultima per l’umidità relativa elevata, che prende in considerazione i giorni troppo secchi d’estate e quelli troppo umidi d’inverno, in tutto 255 nel capoluogo veneto”, si legge. Il capoluogo veneto si caratterizza anche per un elevato numero di giornate piovose (118 all’anno con almeno 2 millimetri di precipitazioni cumulate).

In generale i dati si mostrano critici in tutta la Pianura Padana, le cui città sono relegate agli ultimi posti in classifica: Ferrara (99esimo posto), Asti (100esimo posto), Lodi (101esimo posto), Piacenza (102esimo posto), Cremona (104esimo posto), Pavia (105esimo posto), Alessandria (106esimo posto) su 107 città analizzate.