Decisamente interessante la fotografia del clima in Italia fornita da Il Sole 24 Ore, che ha sfruttato i dati forniti da 3bmeteo per offrire un affresco del decennio 2013-2023. Per la prima volta viene incoronato il Sud Italia, con Bari che scalza Imperia in termini di clima migliore in assoluto. È tutto frutto di un calcolo statistico sul totale dei 365 giorni annui, ma soprattutto sulla base di ben dieci criteri. Di seguito ci concentreremo principalmente su uno di questi, ovvero il tasso d’umidità.

La città meno umida d’Italia

Anche in questo caso è il Sud Italia ad avere la meglio su Centro e Nord. In cima alla classifica, infatti, troviamo Catania. È di fatto la città meno umida d’Italia. Il calcolo prevede il conteggio di giorni all’anno al di fuori di quello che viene definito il comfort climatico.

Si tratta per la precisione di una fascia intermedia d’umidità. Da una parte si calcolano i giorni con una quota registrata maggiore al 70%. Questi si sommano con i giorni dall’umidità minore del 30%. Il conteggio di un solo anno viene confrontato con quelli degli altri 9, dal 2013 al 2023, come detto.

Nel caso di Catania, si registrano giorni al di fuori del comfort climatico per un totale di 111,5 all’anno. Questa è la media che ottiene il primato. Alle sue spalle troviamo Bolzano con 119,7 e Trieste con 136,5. Forniamo però la top 10, elencando di seguito le altre sette posizioni in cima:

Aosta – 137,5;

Foggia – 143,8;

Udine – 149,5;

Verona – 153,5;

Barletta-Andria-Trani – 153,8;

Crotone – 154,6;

Pordenone 154,9.

Guardando invece alla classifica generale, notiamo come la primatista Catania, sul fronte dell’umidità, risulti al quarto posto per il clima, calcolato in senso assoluto, tenendo conto di tutti i 10 fattori. Dall’ottavo posto specifico passa invece al terzo generale Barletta-Andria-Trani.

Città più umida d’Italia

Prima di indicare i dettagli della città più umida d’Italia, indichiamo quelli che sono i 10 valori che hanno rappresentato la base di quest’analisi decennale: soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, precipitazioni estreme, brezza estiva, umidità relativa, raffiche di vento, piogge-siccità, nebbia e giorni freddi.

Detto ciò, sul fondo della classifica troviamo Vibo Valentia. La città occupa la posizione numero 107. Ciò a fronte di 259,4 giorni di media annua al di fuori del comfort climatico. Poco distanti sono Belluno e Messina, penultima e terzultima città, con 254,8 e 254,3 giorni annui.

Di questo terzetto spicca però non tanto l’ultima classificata quanto la penultima. Belluno occupa infatti svariate posizioni negative in questa indagine. È ultima per quanto riguarda il soleggiamento, ovvero per ore di sole giornaliere nell’arco degli ultimi 10 anni. È al secondo posto per raffiche di vento, con un valore di 9 su base annua, penultima ancora per piogge-siccità, con 104,6 e ultima per i giorni freddi, ovvero con 23,6 giorni su base annue con temperature percepite inferiori ai 3°C.

In termini assoluti, guardando alla classifica totale, si tratta della peggior città, sotto l’aspetto del clima, di tutt’Italia. È l’altra faccia della medaglia di Bari, con 398 punti ottenuti nell’analisi, in contrasto con i 768 della città pugliese.