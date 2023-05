Quando arrivano Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5

Rumor sempre più insistenti riferiscono che Samsung sarebbe pronta a presentare i due nuovi telefoni pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 entro il prossimo luglio, probabilmente nelle prime due o tre settimane del mese, con un discreto anticipo rispetto alle classiche presentazioni Samsung di agosto.

Ne è convinto anche il giornale online sudcoreano specializzato in tecnologia The Elec, che riporta questa possibilità come una certezza. Ciò potrebbe significare che, quest’anno, l’evento di presentazione dei due nuovi smartphone pieghevoli sarà separato dall’evento annuale della seconda settimana di agosto, in cui il colosso sudcoreano normalmente presenta la maggior parte dei suoi nuovi dispositivi.

Perché Samsung anticipa il lancio

Secondo The Elec Samsung vorrebbe anticipare il lancio dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 per dare una spinta alle vendite: il colosso dell’elettronica, sempre secondo il giornale sudcoreano, teme di chiudere il secondo trimestre (che va da aprile a giugno) con numeri non brillanti e sa che il prossimo trimestre forte sarà quello di Natale.

Anticipare l’uscita dei due pieghevoli, quindi, offrirebbe una chance in più a Samsung per alzare i numeri del terzo trimestre (da agosto a ottobre), perché con un lancio a metà luglio i nuovi telefoni arriverebbero su molti mercati esteri proprio a inizio agosto.

Tutto ciò alla luce di due fattori: il primo è che Samsung Galaxy Z Flip4 ha venduto molto bene, soprattutto grazie a ripetute offerte su Amazon che ne hanno fatto crollare il prezzo su strada; il secondo è che è scoppiata la "primavera dei foldable" e nuovi modelli di telefoni pieghevoli spuntano da tutte le parti, giorno dopo giorno, invitando l’utente a provare questo nuovo form factor.

Ma affinché i due telefoni pieghevoli giungano in anticipo sul mercato è necessario garantirne l’affidabilità entro questo mese. L’attuale programma di produzione dei componenti dei nuovi telefoni pieghevoli, riferisce The Elec, è stato anticipato di 2-3 settimane per alcune parti, mentre altre componenti resteranno le stesse dei modelli precedenti.

Le novità dei nuovi pieghevoli di Samsung

Tra le novità di Samsung Galaxy Z Fold5 ci sarà una nuova cerniera a forma di goccia, che ridurrebbe lo spessore del telefono (da piegato) a 14 mm rispetto ai precedenti 15,8 mm. Scenderà anche il peso, fino a 254 grammi contro i 263 grammi di Galaxy Z Fold4.

Su Samsung Galaxy Z Flip5 cambierà la dimensione dello schermo esterno, che passerà a 3,38 pollici mentre l’attuale Galaxy Z Flip4 ha un display esterno di 1,9 pollici. Resterà invariato, invece, lo schermo interno da 6,7 ​​pollici.

Anche le dimensioni dello schermo esterno del Galaxy Z Fold5 (6,2 pollici) e di quello interno (7,6 pollici) saranno le medesime del modello precedente.