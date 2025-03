Fonte foto: Samsung

Una delle grandi novità in arrivo per la gamma Samsung è rappresentata dal Galaxy Z Flip 7 FE. Si tratta del primo smartphone pieghevole che Samsung realizzerà per la fascia media, andando a posizionarsi al di sotto del futuro Galaxy Z Flip 7 in arrivo in estate. Il nuovo modello è da tempo al centro delle indiscrezioni e le ultime informazioni al riguardo ci offrono una fotografia precisa di quella che dovrebbe essere la sua scheda tecnica. Il nuovo pieghevole dovrebbe presentare diverse interessanti novità e arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: come sarà

Il nuovo Galaxy Z Flip 7 FE sarà leggermente più grande rispetto all’attuale Galaxy Z Flip 6, misurando 165,1 x 71,7 x 7,4 mm. Questa scelta potrebbe essere legata, almeno in parte, alla presenza di una batteria più capiente rispetto a quella da 4.000 mAh utilizzata da Z Flip 6. Il nuovo pieghevole di Samsung, infatti, dovrebbe spingersi fino a 4.200 mAh e avere anche la ricarica wireless.

Sotto alla scocca, invece, dovrebbe esserci il chip Exynos 2500, nuovo top di gamma della linea Exynos che Samsung ha “bocciato” nei mesi scorsi, non ritenendolo adatto all’utilizzo sui Galaxy S25 e S25 Plus (entrambi dotati di chip Snapdragon 8 Elite). Nelle scorse settimane si è parlato anche della possibile presenza dell’Exynos 2400, lo stesso utilizzato dai Galaxy S24 ma, per il momento, non ci sono ancora conferme su quale sarà la scelta del colosso sudcoreano.

La scheda tecnica del nuovo Galaxy Z Flip 7 FE dovrebbe includere anche 8/12 GB di memoria RAM e almeno 256 GB di storage oltre a una doppia fotocamera posteriore (il secondo sensore sarà ultra-grandangolare). Il sistema operativo sarà Android 15 con One UI e Galaxy AI oltre che con 7 major update garantiti.

Il punto centrale del progetto sarà il display AMOLED pieghevole che dovrebbe avere una diagonale di 6,8 pollici. Ci sarà spazio anche per un display esterno che dovrebbe misurare 4 pollici risultando, quindi, più grande rispetto al pannello da 3,6 pollici utilizzato da Z Flip 6 (in foto).

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: quando arriva

Al momento, non c’è ancora una data di lancio per il Galaxy Z Flip 7 FE. Il nuovo pieghevole di Samsung potrebbe arrivare sul mercato soltanto nel corso della seconda metà del 2025, dopo il lancio di Z Flip 7, atteso sul mercato nel corso della prossima estate.

Maggiori dettagli in merito alle prossime mosse di Samsung per la sua gamma di pieghevoli arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane. È chiaro, in ogni caso, che il nuovo Z Flip 7 FE, grazie a un prezzo più accessibile, diventerà un modello fondamentale per Samsung che ha bisogno di accelerare la diffusione della sua gamma di smartphone con display pieghevole.