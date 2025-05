Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung conferma l'arrivo dei nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: ecco il periodo di lancio dei nuovi smartphone pieghevoli come anticipato oggi dalla casa coreana

Fonte foto: Samsung

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7 sono sempre più vicini al debutto e la conferma, questa volta, non arriva da indiscrezioni e rumor ma da Samsung stessa.

La casa coreana, infatti, ha annunciato l’avvio del programma di beta test per la One UI 8, la nuova evoluzione della sua interfaccia utente basata su Android 16.

In occasione di quest’annuncio, Samsung ha fornito un’anticipazione in merito al debutto dei suoi nuovi pieghevoli che andranno a sostituire i Galaxy Z Fold6 (in foto) e Z Flip6 lanciati lo scorso anno.

Quando arrivano i nuovi pieghevoli di Samsung

L’annuncio di Samsung chiarisce quelli che sono i prossimi piani dell’azienda: “Grazie alla partnership tra Samsung e Google, One UI 8 debutterà sui nuovi pieghevoli Samsung quest’estate e verrà gradualmente estesa ad altri dispositivi Galaxy, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza mobile più ricca e personalizzata con l’ultima versione di Android“.

Come previsto, quindi, i nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 arriveranno sul mercato nel corso dell’estate. L’evento di presentazione, che porterà al debutto anche la nuova One UI, dovrebbe essere programmato nel corso del mese di luglio con le vendite che dovrebbero partire nelle settimane successive. Un annuncio ufficiale con la data dell’evento Unpacked che porterà al debutto i nuovi Galaxy Z potrebbe essere imminente.

Come saranno i nuovi pieghevoli di Samsung

Oltre alla presenza di Android 16 e della One UI 8, le informazioni sui nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 sono ancora poche. Entrambi gli smartphone dovrebbero debuttare con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, già utilizzato anche per i Galaxy S25, compreso il nuovo Galaxy S25 Edge.

Il design non cambierà: il Galaxy Z Fold 7 avrà un design a libro mentre il Galaxy Z Flip 7 sarà un classico flip phone. Per entrambi ci sarà anche un pannello sulla scocca esterna che permetterà l’utilizzo anche quando il display principale (pieghevole) è chiuso.

Tra le specifiche ci saranno almeno 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Rispetto alla generazione precedente potrebbe esserci un aggiornamento del comparto fotografico, con nuovi sensori. Non ci dovrebbero essere sostanziali novità per quanto riguarda la batteria.

Lato software troveremo Android 16 “di serie” e la nuova One UI 8. Di conseguenza, grazie ai 7 major update garantiti, i nuovi pieghevoli di Samsung saranno in grado di arrivare fino ad Android 23 (mentre i Galaxy S25 si fermeranno ad Android 22).

Naturalmente, ci sarà un focus sull’intelligenza artificiale con una nuova evoluzione della suite Galaxy AI e tanti nuovi strumenti per l’utilizzo dell’AI, portando avanti un programma già iniziato da tempo e seguendo la strada tracciata dai Galaxy S25. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a breve.