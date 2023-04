Quando esce il finale di Manifest

Questa volta ci siamo: il viaggio sta davvero per concludersi. È stata annunciata pochi giorni fa da Netflix la data di uscita degli episodi finali della quarta e ultima stagione di Manifest. Per chi ha seguito la storia con attenzione, il giorno di lancio delle puntate conclusive non sarà una sorpresa, dal momento che rappresenta un richiamo a un dettaglio importante della storia. Ma andiamo con ordine: di cosa parleranno gli ultimi episodi di Manifest 4 e quando saranno disponibili in streaming su Netflix?

Manifest 4 parte 2: cosa sappiamo

Ideata da Jeff Rake, la serie Manifest era stata cancellata da NBC dopo tre stagioni. Netflix aveva a quel punto deciso di acquisirla per produrre una quarta e ultima stagione, così da garantire agli spettatori un finale degno di questo nome. La prima parte della quarta e ultima stagione, composta da 10 episodi, è dunque uscita sulla piattaforma di streaming nel novembre 2022. Adesso è finalmente arrivato il momento della seconda parte di Manifest 4, composta sempre da dieci episodi.

La serie si svolge intorno alla misteriosa scomparsa del volo 828, che sparisce nel nulla nel 2013 per poi ricomparire cinque anni dopo con tutti i passeggeri, per i quali è trascorso un solo giorno. Il finale di Manifest 4 dovrà rispondere ad alcune domande ancora in sospeso, che lo showrunner e creatore Jeff Rake ha già promesso saranno chiarite completamente.

Manifest e le domande rimaste in sospeso

Come si è scoperto nella prima parte della quarta stagione, il volo 828 è rimasto "intrappolato" in una coscienza divina e la data vista da Cal, ovvero il 2 giugno 2024, si riferisce all’apocalisse che metterà fine al mondo. Tra i punti ancora da chiarire ci sono i poteri di Zeke: come li ha sviluppati? Accadrà anche ad altri passeggeri? Resta un mistero anche l’età di Cal: per quale motivo la coscienza divina l’ha modificata? Un’ipotesi è che Cal stia perseguendo uno scopo più grande, che sarebbe poi il motivo per cui ha aiutato Angelina.

Un altro mistero della serie, che non è mai stato smentito o confermato, è se i passeggeri del volo 828 siano davvero morti o meno, per poi essere riportati in vita da un’entità divina. La domanda definitiva a cui Manifest 4 deve ancora rispondere, però, riguarda ovviamente l’imminente e presunta apocalisse: è possibile impedirla? E se sì, come?

Il cast di Manifest 4

Nel cast di Manifest 4 dovrebbero esserci Josh Dallas, Melissa Roxburgh, J.R. Ramirez, Parveen Kaur, Luna Blaise, Holly Taylor e Ty Doran.

Quando esce il finale di Manifest 4

La seconda parte di Manifest 4 sarà disponibile su Netflix dal 2 giugno 2023. La data non è casuale, dato che nella serie il 2 giugno 2024, come accennato, dovrebbe essere il giorno della presunta fine del mondo.