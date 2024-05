Quante storie Instagram pubblicare ogni giorno

Essere influencer può essere più facile se seguiamo alcune regole, per esempio per avere successo su Instagram c'è un numero di Storie da pubblicare al giorno

Fonte foto: wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Capire qual è il numero giusto di Storie da pubblicare in un giorno su Instagram non è semplice: ci sono svariati elementi da considerare. Ogni utente ha il proprio pubblico e, per avere successo, deve riuscire a fornire contenuti interessanti e in grado di coinvolgere i follower. Ecco, quindi, come scegliere il numero di Storie da condividere tramite Instagram ogni giorno.

Quante Storie si possono pubblicare

Gli utenti Instagram non hanno veri limiti per quanto riguarda la pubblicazione di Storie in un giorno con il proprio account. È possibile, infatti, pubblicare decine e decine di contenuti ogni giorno. In caso di abuso di questa funzione, però, il social potrebbe adottare delle misure restrittive per l’account.

Qualità più che quantità

Per pubblicare Storie su Instagram è fondamentale concentrarsi, come prima cosa, sulla qualità e non sulla quantità dei contenuti. Bisogna avere cose da dire e bisogna curare le foto e i video inclusi nelle Storie, in modo da risultare interessanti e migliorare le prestazioni del proprio account sul social. Meglio impiegare qualche minuto in più per fare una “bella” Storia piuttosto che pubblicare dieci Storie differenti di scarso interesse. Una volta creati contenuti di qualità, sarà possibile anche fare più Storie di fila su Instagram.

La costanza è importante

Un altro aspetto da non sottovalutare, per quanto riguarda le Storie su Instagram, è la costanza. È importante evitare di pubblicare decine di Storie in un giorno e poi restare “in silenzio” per una settimana. Meglio pubblicare pochi contenuti al giorno ma farlo tutti i giorni invece che concentrare tutti i propri contenuti in un solo giorno della settimana.

La frequenza di pubblicazione è un parametro importante per avere successo sul social network. È utile anche distribuire nel corso di una giornata i contenuti, in modo da fornire ai propri follower nuovi contenuti di mattina, di pomeriggio e di sera.

Chi gestisce due o più account Instagram in contemporanea dovrà prestare molta attenzione alla costanza in modo da non “abbandonare” un account per favorirne un altro.

Sfruttare eventi di grande richiamo

Per avere successo con le Storie di Instagram è utile sfruttare eventi e opportunità del momento: se c’è un evento sportivo o televisivo di grande interesse, ad esempio, è possibile pubblicare molte Storie in parallelo a tale evento, con commenti e “reaction”. In questo modo, i follower non potranno che apprezzare la grande quantità di contenuti legati a un evento di grande rilevanza.

Il numero perfetto non esiste

Sulla base di quanto detto, appare chiaro come un numero perfetto per le Storie da pubblicare su Instagram in un giorno non esiste. È sempre necessario valutare caso per caso. Per avere successo sul social con le Storie, quindi, è importante concentrarsi sulla qualità e la costanza andando anche a sfruttare temi ed eventi in grado di rendere virali i contenuti pubblicati.