Come fare più Storie su Instagram

Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Le Storie sono uno dei principali contenuti che gli utenti Instagram possono creare per arricchire il proprio profilo e interagire con i propri follower. Per creare Store su Instagram è sufficiente utilizzare una semplice procedura guidata che, in pochi secondi, permette di caricare foto e video, applicare filtri e aggiungere testi e musiche per poi completare la pubblicazione.

Instagram permette, inoltre, di fare più Storie, velocizzando la pubblicazione di nuovi contenuti e risultando in questo modo ancora più attivi sul popolare social network. Anche in questo caso si tratta di una semplice procedura guidata. Sia chi è alle prime armi che chi è già un aspirante influencer potrà creare più Storie su Instagram. Ecco come fare.

Come fare Storia su Instagram

Prima di entrare nei dettagli della questione, vediamo come fare una Storia su Instagram. La procedura da seguire è semplice e non ci sono sostanziali differenze tra iPhone e Android. Per prima cosa, è necessario aprire Instagram per poi premere sull’icona in alto a sinistra, sopra la voce La tua storia.

In questo modo è possibile accedere al pannello per la creazione delle Storie. Qui è possibile selezionare foto e video da pubblicare oppure premere sull’icona Fotocamera per scattare una foto o realizzare un video da pubblicare.

Scelto il contenuto multimediale per la propria Storia, a questo punto prende il via la procedura guidata per la personalizzazione, con la possibilità di applicare filtri, aggiungere testi e musica. Premendo sulla freccia in basso, invece, si passerà alla pubblicazione.

Le Storie saranno visibili ai propri follower o anche a tutti gli utenti Instagram, in base alle impostazioni di privacy applicate al proprio account. Bloccando un utente su Instagram, invece, questo non sarà in grado di vedere la Storia. Da notare che collegando il proprio account Instagram a quello di Facebook è possibile condividere contenuti da Instagram a Facebook.

Fare più Storie su Instagram

Pubblicato il primo contenuto nelle Storie, è ora possibile aggiungere ulteriori foto e video, creando così altre Storie legate al proprio profilo. I contenuti saranno visualizzati uno dopo l’altro e resteranno online per 24 ore.

Per creare una seconda Storia (e poi una terza e così via) basta premere sull’icona + presente in bass e poi scegliere Storia. Per aggiungere contenuti (foto e video) già presenti sul proprio smartphone basta premere l’icona in basso a sinistra che consente l’accesso diretto alla Galleria.

Dopo aver scelto il contenuto da pubblicare (c’è sempre la possibilità di editare foto e video), bisogna premere su La tua storia per completare la pubblicazione. Ripetendo la procedura è possibile aggiungere ulteriori contenuti alle proprie Storie su Instagram. È anche possibile condividere la Storia con una cerchia ristretta di utenti selezionando, prima della pubblicazione, la voce Amici più stretti.