Come gestire due o più account Instagram contemporaneamente

Su Instagram è possibile gestire due o più account contemporaneamente. Non sono necessari trucchi o accorgimenti particolari. Si tratta di una funzione integrata all’interno dell’app che consente di passare da un account all’altro in modo semplicissimo.

Ci sono, inoltre, altre opzioni per poter gestire più account su Instagram. Oltre alla funzione integrata nell’app, infatti, c’è la possibilità di accedere a Instagram da due dispositivi differenti o dall’app e dal browser. Chi usa due account diversi potrà fare il repost dei contenuti di un account su Instagram in modo molto semplice.

Le soluzioni a disposizione degli utenti, quindi, sono numerose. Vediamo come gestire due o più account Instagram in contemporaneamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione direttamente dal social network.

Cambiare account all’interno dell’app di Instagram

Il modo più semplice per gestire due o più account Instagram in contemporanea è quello di affidarsi all’app stessa del social network. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account, infatti, è sufficiente tenere premuto sull’immagine del proprio profilo situata all’estremità destra della barra di navigazione inferiore.

A questo punto bisogna premere Aggiungi account e seguire la procedura guidata per creare un secondo account oppure aggiungerne uno già esistente. Una volta completata questa procedura, sarà possibile effettuare lo “switch” in qualsiasi momento, senza dover inserire la password per passare al nuovo account.

Il cambio account all’interno dell’app di Instagram è semplice. Basta fare un doppio tap sull’immagine del proprio profilo, la stessa utilizzata in precedenza per configurare il secondo account. Il passaggio da un account all’altro sarà immediato, senza la necessità di dover effettuare passaggi intermedi.

Si tratta del sistema più semplice per gestire due account (o anche di più) in contemporanea su Instagram. Per ogni account sarà possibile scegliere se nascondere lo stato online su Instagram oppure se risultare visibile online.

Sfruttare il browser web per usare Instagram

C’è un altro metodo per gestire due o più account Instagram in contemporanea: tramite la versione web del social network (instagram.com) è possibile accedere a tutte le principali funzioni dell’app. Di conseguenza, è possibile usare un account sull’app di Instagram e un account sul browser web. Il browser può essere usato anche per gestire altri account. Basta aprire una finestra in incognito per poter gestire un terzo account (due via browser e uno via app).

Usare Instagram su due dispositivi diversi

Un altro modo per gestire due account Instagram è quello di utilizzare due dispositivi diversi, uno per account. In questo modo, è possibile utilizzare davvero in contemporanea i due account che potranno, quindi, essere gestiti in modo completamente indipendente e senza limitazioni. Oltre che su smartphone, l’app di Instagram è presente anche su tablet e computer. Il social, inoltre, è accessibile anche via browser web.

Clonare l’app di Instagram

Su alcuni telefoni Android è possibile clonare un’app. In questo modo si può creare una seconda app di Instagram a cui accedere con un secondo account, senza dover fare lo “switch” tra un account e l’altro come visto in precedenza. Si tratta di un pratico sistema alternativo da considerare per usare due account Instagram. Quando presente, questa funzione è attivabile dalla sezione App delle Impostazioni.