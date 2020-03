Quanti sono i canali TV in Italia del digitale terrestre e del satellitare

Qual è lo stato di salute della Tv digitale terrestre e satellitare in Italia? Quanti sono i canali disponibili e chi sono gli editori? Quanti sono i canali Hd e quanti i canali in 4K in Italia, e dove trovarli? A tutte queste domande risponde l’ultimo report di Confindustria Radio Televisioni, l’Associazione italiana delle imprese dei settori dei media audiovisivi e radiofonici.

I dati del report sono aggiornati a dicembre 2019 e sono quasi del tutto attuali ancora oggi: “413 i canali televisivi complessivamente ricevibili a livello nazionale sulle principali piattaforme, e fanno capo a 125 editori (nazionali e internazionali), di cui 77 hanno sede in Italia“. Questa la situazione della Tv in Italia e dei canali trasmessi, ma va anche precisato che nel computo rientrano anche i canali “+1“, “+2” e “+24“, cioè quelli che non fanno altro che ritrasmettere il palinsesto dello stesso canale un’ora, due ore o 24 ore dopo (i cosiddetti canali “time shifted“). Nel computo vanno anche incluse le varie versioni HD, quindi i 413 canali televisivi disponibili in Italia in realtà sono un bel po’ di meno.

TV in Italia: i canali del digitale terrestre e del satellitare

I canali trasmessi sul digitale terrestre sono 126, quelli sul satellite sono 286, i canali time shifted sono 24. Nel complesso possiamo dire che il panorama attuale della Tv italiana è ancora fedele alla impostazione uscita fuori dall’accordo tra Sky Italia e Mediaset di marzo 2018, che ha portato a giugno 2019 allo spostamento della piattaforma Mediaset Premium dal digitale terrestre a Internet, su Infinity.

Tv italiana: i canali in SD, HD e 4K UHD

A dicembre 2019 Confindustria Radio Tv ha contato 234 canali in definizione standard SD, 112 canali in HD e quelli in 4K sono 6: Rai 4K, Fashion TV, 4K1, NASA 4K UHD, My Zen TV 4K e Museum 4K. A gennaio 2020 ai canali in 4K si è aggiunto Traxelxp. Oggi chi cerca canali in 4K ne trova quasi esclusivamente sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.

Tv italiana: i canali free e quelli pay

Tolti i “doppioni” già descritti, in Italia vengono trasmessi 149 canali gratuiti (su digitale terrestre e tivùsat) e 198 canali a pagamento. Ben 106 canali gratuiti sono presenti sul digitale terrestre, 191 canali a pagamento sono invece sulla piattaforma satellitare (20 a pagamento sul digitale terrestre). Tra i canali a pagamento 72 sono in alta definizione, 3 dei quali sul digitale terrestre, e 20 sono in Super HD.