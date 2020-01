Cos'è e come funziona Tivùsat

28 Gennaio 2020 - TV gratis non vuol dire solo digitale terrestre, come TV satellitare non vuol dire soltanto Sky. Non tutti lo sanno, ma esiste anche Tivùsat, una piattaforma satellitare sulla quale vengono trasmessi decine di canali Tv e radio gratuiti, gestita da tivù s.r.l. che è una società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, Associazione TV Locali e Aeranti Corallo.

Tivùsat, infatti, nasce soprattutto per portare il segnale Tv dove le onde radio non arrivano, in quelle zone difficili da coprire con il segnale digitale terrestre. Ma anche quelle zone dove la popolazione è poca, e non conviene a nessuno spendere per installare un ripetitore televisivo. La tecnologia satellitare, invece, permette di superare entrambi i limiti: arriva ovunque e costa relativamente poco a chi trasmette, perché i costi dell’impianto sono a carico di chi vuol vedere le trasmissioni televisive. Per fare tutto questo, però, serve una dotazione tecnica minima, simile a quella delle altre Tv satellitari.

Cosa serve per guardare Tivùsat

Trattandosi di trasmissioni satellitari, serve la parabola: un normale impianto satellitare, orientato dal tecnico in modo da poter ricevere il segnale dal satellite Eutelsat 13 Est. E, come ogni impianto satellitare, il segnale sarà poi fatto passare da un decoder certificato Tivùsat. Poi serve solo una card Tivùsat, da inserire nel decoder e da attivare (tramite il sito Web o una telefonata al numero 06.891895) per decodificare i canali trasmessi sulla piattaforma. Esistono anche dei televisori con decoder certificato integrato, che si riconoscono dai loghi “lativù4K” o “tivùsat4K” e che richiedono solo la card per funzionare con la piattaforma. Una volta settato e attivato l’impianto non è necessario sottoscrivere nessun abbonamento per guardare la televisione.

Cosa si vede su Tivùsat

L’offerta di canali trasmessi su Tivùsat è molto vasta e, in gran parte, coincide con quella disponibile sul digitale terrestre. I canali televisivi trasmessi sulla piattaforma sono 117, dei quali 52 sono in HD e 6 in 4K (che ovviamente richiedono un Tv compatibile con questa risoluzione). I canali dedicati alle radio, invece, sono 46. Se il decoder è compatibile, poi, è possibile accedere anche ai servizi on demand di Tivùon e registrare ciò che vogliamo per poi rivederlo con calma. C’è poi il servizio Tivùlink, che ci permette di usare i servizi on demand di Rai, Mediaset, La7 e Infinity. La guida programmi di Tivùsat, infine, è disponibile anche tramite l’app gratuita per Android e iOS.