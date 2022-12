Quanto costerà Samsung Galaxy S23?

Se molti analisti prevedevano che i nuovi Samsung Galaxy S23 sarebbero stati lanciati addirittura a gennaio rispetto a come accade ormai da anni a febbraio si dovranno probabilmente ricredere. Infatti, il leaker TheGalax_, uno dei più informati del mondo Samsung, rivela che il produttore coreano sembra non abbia ancora deciso i prezzi dei suoi nuovi top di gamma 2023. Questa indecisione potrebbe influenzare la data di lancio che sarebbe, secondo il leaker, stata spostata a fine febbraio, spiazzando quanti ipotizzavano un arrivo dei nuovi smartphone a gennaio 2023. Smartphone che, in realtà, sarebbero già pronti al lancio.

Galaxy S23, quale sarà il prezzo giusto?

Stabilire il prezzo di uno smartphone di fascia alta non è affatto facile, neanche per un colosso come Samsung. Come siamo ormai abituati a sentire tutti i giorni, i prezzi delle materie prime sono aumentati e questo determina spesso un aumento dei costi di tutti i prodotti.

Questo vuol dire che anche gli smartphone di nuova generazione, come appunto i nuovi Samsung Galaxy S23, avranno un costo maggiore. Ma non significa che tutti gli utenti siano disposti a pagare un prezzo più alto e che siano comunque pronti a fare la coda negli store di elettronica di consumo per accaparrarsi il nuovo smartphone, a qualunque prezzo.

Pare che Samsung stia temporeggiando per vedere come andranno le vendite del suo più grande concorrente nella fascia alta, ovvero Apple iPhone 14, che haun prezzo superiore rispetto alla serie 13. In base a come gli utenti reagiranno a questo ritocco verso l’alto dei costi, Samsung deciderà se adeguarsi o rimanere in linea con i prezzi della sua attuale serie Galaxy S22.

Serie che, lo ricordiamo, ha venduto sensibilmente meno del previsto e Samsung non può permettersi, nel 2023, di replicare il mezzo flop del 2022. Anche perché lo scenario che si profila è identico: un ottimo prodotto, che costa tanto perché vale tanto, ma che in pochi possono permettersi di comprare.

A fine febbraio il lancio dei Galaxy S23

Lo stesso TheGalax_ suggerisce a Samsung dei prezzi di partenza ragionevoli (ma sarebbe meglio dire "tollerabili") per nuovi modelli:

Samsung Galaxy S23: 799 dollari

Samsung Galaxy S23 Plus: 899 dollari

Samsung Galaxy S23 Ultra: 1.199 dollari

Questi non sono prezzi ufficiali di Samsung, ma quelli che vorrebbero vedere i fan del brand coreano. E non è detto che siano molto credibili, visto che per l’S23 Ultra c’è chi ipotizza un prezzo di oltre 1.600 euro per la versione da 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archivizione.

In ogni caso, per sapere il prezzo definitivo bisognerà attendere la fine di febbraio, a meno che Samsung non decida in tempi brevi i prezzi e rompa gli indugi per arrivare sul mercato prima di questa ipotetica data.

Dopotutto i tempi ultimamente si sono abbreviati un po’ per tutti, visti anche i tanti annunci di produttori di smartphone Android che di recente hanno svelato i loro nuovi top di gamma. E Samsung sa bene che non può permettersi di stare troppo tempo a guardare cosa fanno gli altri, specialmente nella fascia premium dove i clienti sono naturalmente di meno.