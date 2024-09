Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Tra le prossime novità della gamma Samsung c’è il Galaxy S24 FE. Il nuovo smartphone, che andrà ad ampliare la gamma Galaxy S24 (in foto) sostituendo il Galaxy S23 FE svelato lo scorso anno, dovrebbe debuttare il prossimo 26 settembre, insieme ai nuovi Galaxy Tab S10. In attesa della presentazione ufficiale, le indiscrezioni sul nuovo smartphone non mancano di certo e anche il prezzo è confermato da alcuni rumor.

Samsung Galaxy S24 FE: prezzo e disponibilità

Il Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe arrivare sul mercato europeo nelle settimane successive la presentazione ufficiale e, quindi, nel corso del mese di ottobre. Rispetto al Galaxy S23 FE dello scorso anno, però, il prezzo potrebbe essere più alto.

Le anticipazioni sul prezzo di WinFuture, infatti, confermano che lo smartphone di Samsung arriverà sul mercato tedesco con un prezzo di listino di 799 euro, con un rincaro di 100 euro rispetto alla generazione precedente.

Per quanto riguarda l’Italia, quindi, è possibile ipotizzare un prezzo di lancio per il Galaxy S24 FE pari a 819 euro (considerando un rincaro di 100 euro rispetto ai 719 euro richiesti per il Galaxy S23 FE).

L’aumento di prezzo è confermato anche da un’altra fonte, il noto leaker francese OnLeaks, che ha anticipato un rincaro di 50 dollari per il mercato americano dove il prezzo di partenza sarà di 709 dollari. Tutti i prezzi indicati si riferiscono alla versione base dello smartphone, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Samsung Galaxy S24 FE: come sarà

Oltre al prezzo, anche la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S24 FE è stata anticipata da diversi rumor. Lo smartphone avrà il SoC Exynos 2400e, una versione depotenziata dell’Exynos 2400 utilizzato dai Galaxy S24 e S24 Plus. Negli USA, invece, potrebbe esserci il ben più potente Snapdragon 8 Gen 3.

Il nuovo Galaxy S24 FE avrà 8 GB di RAM (alcuni rumor anticipano, però, la presenza di 12 GB di RAM) e 128/256 GB di storage. La versione da 128 GB dovrebbe utilizzare un modulo UFS 3.1 mentre la versione da 256 GB, destinata solo ad alcuni mercati selezionati (potrebbe non arrivare in Italia), utilizzerà un modulo UFS 4.0, più veloce e con consumi ridotti.

La scheda tecnica includerà anche un display AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 1.900 nit. La batteria avrà una capacità di 4.565 mAh, con ricarica da 25 W e possibilità di ricarica wireless da 15 W.

Lo smartphone dovrebbe avere la certificazione IP68 e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore teleobiettivo da 10 Megapixel con zoom ottico 3x. Il sistema operativo sarà Android 14 con One UI. Il nuovo Galaxy S24 FE dovrebbe ricevere fino a 7 major update, come gli altri modelli della gamma S24.