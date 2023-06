Queste 100 app sono infette: cancellatele subito

Ennesimo allarme virus per decine di app Android: la società di cybersicurezza russa Dr.Web ne ha scovate oltre 100, tutte con all’interno il “modulo SDK” chiamato Android.Spy.SpinOk. In teoria non è un virus ma un software legittimo, tanto che moltissime di queste app sono state pubblicate sul Google Play Store (e alcune stanno ancora lì), ma il suo comportamento è quello di uno spyware, nonché di un adware.

Cos’è SpinOk

Tecnicamente SpinOk è un modulo SDK (Software development kit), cioè un pacchetto di codice già scritto che si può inserire dentro un’app per ottenere delle funzioni standard. Gli SDK, ad esempio, si usano per inserire determinati circuiti pubblicitari dentro le app gratuite.

SpinOk, in teoria, serve proprio a questo ma, in pratica, fa anche molto altro: innanzitutto raccoglie e invia ad un server remoto moltissime informazioni sull’utente e sul suo telefono o tablet (quindi si comporta come uno spyware, che spia l’utente), poi bombarda il telefono di pubblicità non voluta (quindi si comporta come un adware).

Come se ciò non bastasse, e a conferma della malafede di chi ha sviluppato questo SDK (o meglio: questa versione dell’SDK), secondo Dr.Web quando SpinOk è attivo su uno smartphone usa parte dei dati raccolti (come quelli dei sensori del telefono) per nascondersi alle ricerche degli antivirus.

Quali app contengono SpinOk

Dr.Web ha trovato SpinOk in oltre 100 app pubblicate sul Play Store, che hanno passato senza problemi i test di sicurezza di Google Play Protect. Tra l’altro SpinOk è presente in diverse varianti, alcune infette e alcune no: man mano che l’SDK malevolo veniva scoperto, infatti, lo sviluppatore dell’app sostituiva il codice infetto con una versione legittima.

Questo lungo elenco di app, quindi, contiene al suo interno sia app ancora pericolose che app già “ripulite“. Alcune di esse sono state cancellate dal Play Store, altre sono ancora presenti.