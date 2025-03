Fabio Caressa conduce Money Road, nuovo reality targato Sky

In Money Road dodici concorrenti devono affrontare la giungla con il minimo indispensabile e, se non vogliono perdere soldi, senza cedere alle tentazioni. Come funziona il nuovo show

Fonte foto: Alex Alberton/Sky

Celebre volto Sky e telecronista sportivo, Fabio Caressa fa il suo debutto alla conduzione di uno show di intrattenimento con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Prodotto da Blu Yazmine, lo strategy game è l’adattamento italiano di un format internazionale di successo, Tempting Fortune, che propone uno show a metà strada tra intrattenimento ed esperimento sociale. Il programma arriva prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Come funziona lo show Money Road

Tempting Fortune – il format originale da cui deriva l’adattamento italiano Money Road – è stato premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni ed è già stato adattato oltreoceano e in Europa, infatti a breve nel Regno Unito arriva la seconda edizione.

Al suo debutto in Italia, Money Road si inserisce tra gli show d’intrattenimento dell’offerta Sky e prevede che dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, vengano riunite in un luogo remoto e selvaggio, dove condizioni climatiche e ambientali sono sfidanti e lontane da quelle abituali.

In un contesto di rigida privazione, i concorrenti avranno a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza mentre affrontano un impegnativo percorso tra la natura. Il gruppo deve non solo restare unito, ma anche resistere a varie tentazioni.

Che tipo di tentazioni? C’è di tutto: alcune saranno rivolte all’intero gruppo e altre a un singolo partecipante, e talvolta potranno anche essere “segrete”, scatenando potenzialmente dei conflitti interni alla squadra. Quel che è certo è che queste tentazioni saranno di qualunque natura e verranno proposte in continuazione nel corso del gioco.

Se uno dei partecipanti non dovesse farcela a resistere, le conseguenze sarebbero pagate dall’intero gruppo: il montepremi in palio viene infatti eroso ogniqualvolta qualcuno cede a una tentazione. Ciò che rimarrà del jackpot verrà diviso tra i concorrenti che riusciranno ad arrivare all’ultima puntata.

Money Road, il nuovo show-esperimento sociale di Sky

La prima edizione di Money Road sarà ambientata nella giungla della Malesia, dove proprio in questi giorni sono in corso le riprese. Il conduttore Fabio Caressa ha annunciato la novità in un video diffuso in questi giorni, che lo vede appunto sul set dello show.

«Sono molto contento ed emozionato per questa nuova esperienza, per me assolutamente inedita. Questo esperimento sociale si prospetta interessante e divertente, perché permetterà al pubblico di identificarsi con i partecipanti e le loro scelte: come si comportano le persone in gruppo? Come riescono a mettere insieme le necessità individuali e quelle collettive? Questa è una dinamica che mi interessa molto, perché è un po’ quello che succede nello spogliatoio di una squadra di calcio», ha detto il conduttore Fabio Caressa in una nota stampa.

«So per esperienza, avendo partecipato a Pechino Express, che quando sei in difficoltà, in una condizione di stanchezza e di privazione, resistere alle tentazioni è complesso. Per questo spero che il pubblico si appassioni a “Money Road” tanto quanto io mi sto divertendo a girarlo proprio in questi giorni», ha aggiunto.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, ha parlato di «uno strategy game che è un vero e proprio esperimento sociale in cui saranno le dinamiche individuali e di gruppo a muovere gli ingranaggi, chiamando in causa la forza di volontà, l’ambizione, l’altruismo».

Quando esce la prima edizione di Money Road

La prima edizione di Money Road arriva prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.