Questo famoso stilista aveva 500 iPod e alcuni sono all'asta

Fonte foto: Sotheby's

La prima versione di iPod è stata lanciata da Apple nel 2001. Successivamente, la casa di Cupertino ha introdotto diversi nuovi modelli, come il Nano, fino all’arrivo della versione Touch, svelata nel 2007. Oggi, Apple non realizza più gli iPod. Le varie generazione del lettore musicale, però, sono diventate oggetti da collezione.

Un esempio in tal senso è rappresentato dall’incredibile collezione di iPod di Karl Lagerfeld, stilista tedesco scomparso nel 2019. Come confermato da Sotheby’s, una delle case d’aste più note al mondo, Lagerfeld aveva una collezione di oltre 500 iPod, con alcuni modelli rarissimi e altri personalizzati. Una piccola selezione degli iPod appartenuti allo stilista sono in vendita all’asta, proprio tramite Sotheby’s.

Una collezione ricchissima

Lagerfeld era un vero appassionato di iPod. Come documentato anche da un breve video pubblicato da Sotheby’s sulla sua pagina Instagram, lo stilista aveva oltre 500 modelli di iPod, tutti diversi, sia per generazione che per colorazione e con molte versioni esclusive e personalizzate del popolare lettore musicale di Apple.

Secondo le (poche) informazioni disponibili in merito a questa particolare passione, Lagerfeld aveva assunto anche una persona per occuparsi dei suoi iPod oltre che per digitalizzare la sua musica e trasferirla all’interno della memoria dei vari modelli di iPod in proprio possesso.

Probabilmente, alcuni modelli di iPod contenevano musica selezionata e suddivisa per categorie ben precise. Ad esempio, tra i vari esemplari inclusi nella collezione è presente anche un iPod Classic con la firma degli U2 sulla back cover.

Lagerfeld, oltre a essere un collezionista di iPod, era anche un appassionato di prodotti Apple e, in particolare, dell’Apple Watch, prodotto che lo stilista ebbe modo di scoprire in anteprima, nel 2014, nel corso di un evento organizzato dall’azienda di Cupertino. Durante quest’evento privato, infatti, furono i designer Jony Ive e Mark Newson a mostrare in anteprima a Lagerfeld il nuovo smartwatch che avrebbe poi creato un nuovo segmento di mercato, diventando un complemento, per alcuni essenziale, di iPhone.

La vendita all’asta

Adesso, una parte degli iPod della collezione privata di Lagerfeld è in vendita all’asta (fino a oggi, 31 gennaio) tramite il portale online di Sotheby’s. A disposizione dei potenziali acquirenti ci sono diversi lotti, con set di iPod Nano e iPod Classic di varie generazioni e alcune varianti personalizzate.

Tutti i lotti hanno un valore di 80-120 euro ma, al momento della scrittura di quest’articolo, le offerte più alte sono comprese, in base al lotto scelto, tra 300 euro e 1.100 euro. La particolare dei modelli e, probabilmente, l’illustre proprietario hanno fatto schizzare il valore di vendita durante l’asta.