Il nuovo hardware di OpenAI e Jony Ive non sarà un indossabile: la conferma arriva da una causa legale in corso negli USA che coinvolge la startup iyO

Da tempo, Jony Ive, ex designer di Apple, ha iniziato a collaborare con OpenAI andando a creare una partnership ricca di potenzialità. Per il momento, però, le informazioni sui progetti in sviluppo sono pochissime e i rumor sullo smartphone con ChatGPT non hanno trovato conferma.

Come rivelato da The Verge, una battaglia legale tra OpenAI e la startup iyO, supportata da Google, potrebbe aver rivelato i primi dettagli sul nuovo dispositivo su cui la stessa OpenAI e Jony Ive sono al lavoro da tempo.

Su cosa sta lavorando OpenAI?

Dalle informazioni emerse durante la causa in corso tra OpenAI e iyO, legata all’utilizzo del marchio “io” per nuovi prodotti hardware che sfrutteranno l’intelligenza artificiale, iniziano ad arrivare i primi dettagli sul progetto di OpenAI e Ive.

L’azienda ha dovuto chiarire che il nuovo prodotto in sviluppo non sarà un auricolare o, più in generale, non sarà un dispositivo indossabile (come uno smartwatch o altre soluzioni analoghe). Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi.

È stato chiarito, in ogni caso, che il design non è stato ancora finalizzato. Queste dichiarazioni erano necessarie per dirimere la disputa legale. iyO, infatti, sta lavorando a un prodotto in-ear (probabilmente un auricolare con funzionalità AI).

OpenAI, in passato, aveva mostrato un certo interesse per le attività di sviluppo di iyO, valutando anche una partnership mirata all’acquisizione di informazioni essenziali per lo sviluppo di nuovi prodotti hardware. L’azienda di Sam Altman ha dovuto chiarire che il suo nuovo prodotto non è una “copia” dell’auricolare di iyO.

In ogni caso, OpenAI ha dovuto rimuovere qualsiasi riferimento al brand io. Per il futuro, i nuovi prodotti in sviluppo in collaborazione con Jony Ive potrebbero adottare un brand differente rispetto a quello che era stato ipotizzato.

Nonostante i dettagli emersi in questi ultimi giorni, al momento restano ancora molti dubbi sulle caratteristiche del nuovo prodotto in sviluppo che sarà, inevitabilmente, legato all’intelligenza artificiale. OpenAI vorrebbe creare un nuovo dispositivo “essenziale” da affiancare allo smartphone e al computer.

Le attività di sviluppo e progettazione continuano e bisognerà attendere ancora un bel po’ di tempo prima di ottenere informazioni più dettagliate sul progetto, destinato a far parlare di sé in futuro.

Quando arriverà il nuovo prodotto di OpenAI

Le informazioni in merito alle tempistiche del completamento del programma di sviluppo sono poche. OpenAI, che punta a rivoluzionare il rapporto tra uomo e AI, potrebbe mostrare un primo prototipo del suo nuovo prodotto soltanto nel corso del prossimo anno. Non si esclude, invece, che il lancio possa avvenire nel corso del 2027. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.