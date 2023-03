Rai in HbbTV: quali canali si vedono collegando la TV a Internet

La settimana scorsa la RAI ha portato in HD alcuni dei suoi canali del Digitale Terrestre, cambiandone la codifica da Mpeg-2 a Mpeg-4. Ad esempio Rai News 24, che adesso si vede in HD al canale 48 mentre la versione a bassa risoluzione è stata spostata al canale 548. Ma Rai News 24 non è l’unico canale che sta passando all’HD in questi giorni: ce ne sono anche altri, sempre della RAI, ma il passaggio sta seguendo una strada tecnicamente diversa: l’HbbTV, cioè la TV ibrida mezza Digitale Terrestre e mezza via Internet.

Quali canali RAI passano in HbbTV

La RAI ha spostato su HbbTV le versioni in alta risoluzione di molti suoi canali di nicchia, oltre a Rai 4K che è in HbbTV dai mondiali di calcio in Qatar e i classici Rai 1, Rai 2 e Rai 3 che sono disponibili anche, ma non solo, con questo standard. In totale i canali che possono essere visti con la connessione a Internet sono i seguenti:

Rai 1 HD (501)

Rai 2 HD (502)

Rai 3 HD (503)

Rai 4 HD (521)

Rai 5 HD (523)

Rai 4K (101)

Rai Movie HD (524)

Rai Premium HD (525)

Rai Gulp HD (542)

Rai Yoyo HD (543)

Rai Storia HD (554)

A questi canali si aggiungono anche alcune radio:

Rai GR Parlamento (704)

Rai Isoradio (705)

Rai Radio 3 Classica (706)

Rai Radio Kids (707)

Rai Radio Live (708)

Rai Radio Techete’ (709)

Rai Radio Tutta Italiana (710)

Rai Radio 1 Sport (711)

No name RAdio powered by RAI (712)

Come guardare i canali RAI in HbbTV

Il termine HbbTV sta per "Hybrid Broadcast Broadband TV" e indica un tipo di trasmissione del flusso audio-video che avviene via Internet e non via radio (come il Digitale Terrestre normale). In pratica quando il telespettatore, con il telecomando, seleziona un canale trasmesso in HbbTV la Smart TV aggancia il flusso via Internet e lo mostra a schermo.

Per lo spettatore è tutto trasparente, ma solo se la TV è compatibile con lo standard HbbTV. Nel caso dei canali RAI la TV deve essere compatibile con HbbTV 2.0.1 e, naturalmente, deve essere collegata al router e ricevere una buona, veloce e stabile connessione.

Se l’utente ha questi requisiti, allora non deve fare altro che selezionare con il telecomando il numero del canale che vuole vedere: la sua TV aggancerà il canale senza problemi. Altrimenti, se la TV non sarà in grado di mostrare i canali HbbTV, l’utente vedrà solo un cartello statico.