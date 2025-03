La Fire TV TCL T6C arriva in Italia, scheda tecnica e prezzi

La gamma di Smart TV TCL con interfaccia Fire TV è arrivata in Italia: diagonali da 43 a 85 pollici a prezzi bassi, ma non stracciati

Fonte foto: TCL

TCL ha annunciato il lancio della nuova serie di televisori Fire TV TCL T6C per il mercato italiano. Questa serie rappresenta un’evoluzione nell’offerta di TCL, integrando la piattaforma Fire TV e il sistema operativo Amazon Fire OS. La serie T6C combina funzionalità smart avanzate, una buona qualità dell’immagine grazie alla tecnologia QLED e diverse opzioni di connettività.

Fire TV TCL T6C: caratteristiche tecniche

Le Smart TV della serie TCL T6C hanno pannelli LCD con tecnologia QLED, progettata per mostrare colori più vividi e un contrasto più elevato e sono compatibili con diversi formati HDR, tra cui HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision. I modelli da 43 e 50 pollici hanno una luminosità di 430 cd/m², mentre gli altri arrivano a 450 cd/m².

Essendo Smart TV con sistema operativo Fire OS, i modelli della serie T6C offrono accesso diretto a numerosi servizi di streaming, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. L’integrazione di Fire TV fornisce un’esperienza utente centralizzata, semplificando la gestione dei contenuti e delle applicazioni, il tutto in un’unica interfaccia dalla quale, tra l’altro, è anche possibile gestire i device smart compatibili con Alexa.

Questa serie non trascura gli appassionati di videogiochi, offrendo funzionalità specifiche come HDMI 2.1 e ALLM (Auto Low Latency Mode) per ridurre al minimo il ritardo di input e migliorare la reattività complessiva. La tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) e Game Accelerator a 120 Hz consentono una frequenza di aggiornamento di 120 Hz in risoluzione Full HD, garantendo immagini più fluide e un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Ogni modello della serie presenta caratteristiche comuni, tra cui un display QLED con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e aspect ratio 16:9, due altoparlanti con una potenza di 20 W, che sale a 30 W per i modelli da 75″ e 85″, e supporto per Dolby Atmos, Dolby AC4 e Dolby TrueHD.

Per quanto riguarda le connessioni, sono presenti tre porte HDMI 2.1, una porta USB 2.0, connettività Ethernet, WiFi 5 e Bluetooth.

Le funzionalità smart includono l’accesso ad Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix e YouTube, oltre a Chromecast integrato e HbbTV.

Fire TV TCL T6C: prezzi di listino

I prezzi di listino delle nuove Smart TV TCL con Fire TV sono abbastanza accessibili, bassi ma non stracciati: