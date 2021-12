RaiPlay Sound: la nuova app per ascoltare radio, fiction e film gratis

Non solo digitale terrestre per la Rai: la TV di Stato italiana è un colosso, che produce ogni giorno migliaia di contenuti di informazione, cultura, sport e intrattenimento e non si tratta di contenuti solo video. Al contrario, buona parte della produzione Rai è audio. Ma audio non vuol dire per forza radio e, così, la vecchia piattaforma RaiPlay Radio è diventata RaiPlay Sound.

RaiPlay Sound è un sito Web e una app, disponibile sia per Android che per iOS, e offre gratuitamente una enorme quantità di contenuti sonori di vario tipo. C’è la radio in diretta streaming, certamente, ma i 12 canali radiofonici sono solo una piccola parte dell’offerta perché, ed è questa la cosa interessante di RaiPlay Sound, tanti contenuti sono l’adattamento “solo audio" di materiale nato per la TV. Così, ad esempio, ci sono le versioni audio delle serie TV o dei film di maggior successo: le scene vengono raccontate da una voce fuoricampo, tra un dialogo e l’altro. Ecco quali contenuti si possono ascoltare, gratis, su RaiPlay Sound.

RaiPlay Sound: la lista delle radio

RaiPlay Sound eredita i contenuti radio già trasmessi (sia in diretta streaming che on demand, pescando da un immenso archivio) di RaiPlay Radio. Queste le radio presenti sulla piattaforma:

Rai Radio 1

Rai Radio 2

Rai Radio 3

Rai Isoradio

Rai Radio 1 Sport

Rai Radio 2 Indie

Rai Radio 3 Classica

Rai Gr Parlamento

Rai Radio Kids

Rai Radio Live

Rai Radio Techetè

Rai Radio Tutta Italiana

RaiPlay Sound: gli altri contenuti

Come già accennato, la differenza tra la vecchia RaiPlay Radio e la nuova RaiPlay Sound è tutta nei contenuti disponibili: non più solo radio, ma anche molto altro.

Su RaiPlay Sound, quindi, troviamo tutte le Radio Rai in streaming, la versione audio di film e serie TV in onda sui canali Rai, audiolibri, podcast e molto contenuti dedicati ai più piccoli: fiabe, storie e programmi radio specifici per i bambini.

Come è facile immaginare, infine, l’archivio di contenuti disponibili è enorme e contiene migliaia di file audio, che diventeranno ancor di più con il tempo. Se abbiamo perso una puntata di un programma radiofonico, quindi, lo troveremo dopo poco su RaiPlay Sound.

Stessa cosa per i podcast, tra i quali vanno citati molti “originals" creati appositamente per la nuova piattaforma.

RaiPlay Sound: come funziona

RaiPlay Sound, dunque, nasce col piede giusto: quello della digitalizzazione completa e continua di tutti i contenuti prodotti dal gruppo radiotelevisivo pubblico, con il plus di offrire versioni adattate solo audio di contenuti nati per la televisione.

Il tutto è assolutamente gratuito, visto che RaiPlay Sound viene pagata con il canone Rai. Non è neanche obbligatorio registrarsi, perché RaiPlay Sound si può usare anche in anonimo. Per creare playlist e un archivio di contenuti preferiti, però, è necessario registrarsi. La registrazione si può effettuare con l’indirizzo email o collegando l’account di Facebook, Twitter, Google, Apple ID o Huawei ID.

Gli utenti registrati, dopo aver fatto il log in, potranno “seguire" un filone di contenuti e ascoltarli anche offline, dopo averne fatto il download, creare playlist e condividere contenuti e, soprattutto, usare la funzione “Segnalibro" grazie alla quale è possibile inserire un marker all’interno di un minuto-secondo del contenuti, aggiungere un’annotazione e poi ritrovare facilmente quel punto con una ricerca all’interno della sezione I miei Podcast > Segnalibri.