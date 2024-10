Creative Sound Blaster GS5 ufficiale, la nuova soundbar compatta

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Creative ha presentato ufficialmente la nuova Sound Blaster GS5, la naturale evoluzione della precedente Creative Sound Blaster GS3 dal quale ha ripreso essenzialmente il design e poco altro, visto che l’azienda ha evoluto in modo sostanziale il vecchio modello.

Parliamo, infatti, di una soundbar che si distacca enormemente dal passato e non si rivolge non più solo al mondo del gaming su PC ma punta a una maggiore versatilità possibile grazie alla tecnologia SuperWide, che permette agli utenti di utilizzare questo dispositivo anche come dispositivo audio per una smart TV.

Creative Sound Blaster GS5: scheda tecnica

La soundbar Creative Sound Blaster GS5 ha due driver full-range personalizzati da 3,35×2,16 pollici con risposta in frequenza che va dai 65 Hz fino a 20 kHz. La potenza di picco è di 60 W.

La prima novità rispetto al modello precedente è nella tecnologia SuperWide, che espande il suono per ricreare un effetto surround simulato. Questa tecnologia era presente anche sulla Creative Sound Blaster GS3, ma sulla GS5 l’utente può scegliere tra l’impostazione SuperWide Near Field, per l’uso su scrivania, oppure Far Field, che consente di utilizzare questa soundbar anche in ambienti più ampi, come il soggiorno, collegandola ad esempio a una smart TV.

Altra grande novità rispetto alla vecchia versione è la presenza del telecomando incluso nella confezione, utile per gestire le varie funzionalità del dispositivo.

In alternativa (e anche questa è una novità rispetto al passato) è possibile utilizzare l’App Creative che permette anche di accedere all’equalizzatore e all’Acoustinc Engine che mette a disposizione degli utenti dei profili audio preimpostati programmati in base alle specifiche impostazioni audio dei giochi più famosi per migliorarne la resa sonora. Sempre dall’applicazione è possibile anche personalizzare a proprio piacimento l’illuminazione RGB.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo una porta USB-C (utile per collegare Computer, Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch), l’ingresso Optical-in per la TV, l’ingresso AUX (a cui collegare TV, smartphone, Tablet e altre fonti esterne) e l’uscita per il jack da 3,5 mm. Non manca, naturalmente, nemmeno il Bluetooth 5.3.

Infine merita una menzione a parte il design di questo prodotto che si presenta con un look semplice che si adatta facilmente a qualsiasi contesto, dalla scrivania del PC fino ad arrivare al salotto di casa. Oltretutto, come già visto sulla precedente versione, si parla anche di dimensioni estremamente ridotte (51×8,26×10,2 cm) che permettono di posizionare la soundbar ovunque.

Soundbar Creative Sound Blaster GS5: prezzo e disponibilità

La Creative Sound Blaster GS5 è già disponibile sul sito ufficiale di Creative dove può essere acquistata a 69,99 euro. Al momento il prodotto non ha ancora fatto la sua comparsa su Amazon ma, probabilmente, è solo questione di tempo e visti anche i frequentissimi sconti sull’e-commerce con buone possibilità il prezzo è destinato a scendere ulteriormente.