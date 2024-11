Smart TV: due nuove app disponibili per questi modelli

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Hisense è uno dei produttori di smart TV più importanti sul mercato globale, riuscendo ad arrivare in brevissimo al pari di aziende molto più radicate in questo settore, come Samsung, tanto per citare uno dei nomi più noti. Questo impegno ha portato alla creazione un sistema operativo proprietario, VIDAA OS che ormai è giunto alla settima versione, VIDAA U7, presente su tutti i modelli arrivati sul mercato dal 2023 in poi.

Si tratta, dunque, di un software ormai pienamente maturo che non ha nulla da invidiare ad altri concorrenti più blasonati, come webOS di LG, Tizen OS presente sulle smart TV Samsung o Android TV, e che permette all’utente di accedere a un vasto numero di applicazioni che espandono notevolmente le potenzialità dei televisori a marchio Hisense. Proprio in questi giorni, l’azienda cinese ha comunicato l’arrivo di altre due app: Crunchyroll e RaiPlay Sound.

Crunchyroll e RaiPlay Sound, le nuove app su VIDAA OS

Crunchyroll è una delle app di streaming più amate dai giovani e consente agli utenti di accedere a un nutrito catalogo di film, serie TV, eventi e anime prodotti in Asia. Nonostante la nicchia di mercato così ben definita, la piattaforma è stata sin da subito un successo e dal 2006, anno della sua creazione ad opera di due studenti di Berkeley, si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo.

Attualmente è di proprietà di Sony, che l’ha comprata a fine 2020 per circa 1,2 miliardi di dollari da Warner Bros, contribuendo ulteriormente alla sua diffusione che oggi conta circa 120 milioni di utenti registrati, di cui 11 milioni in abbonamento.

Con RaiPlay Sound, invece, giochiamo in casa. Si tratta, infatti, della piattaforma digitale della Rai dedicata all’ascolto di contenuti live streaming e on demand.

Sull’applicazione è possibile ascoltare gratuitamente (e anche offline) decine di podcast originali e le varie trasmissioni radio in onda sui 14 canali Radio Rai. Ad arricchire ulteriormente il catalogo ci sono anche moltissimi contenuti d’archivio, audiodescrizioni di film e fiction e i podcast di molti dei programmi televisivi più noti in onda sulla Rai.

Su quali smart TV arrivano le nuove app

Crunchyroll e RaiPlay Sound vanno ad affiancarsi al nutrito catalogo di applicazioni per lo streaming già presenti a bordo delle smart TV Hisense con sistema operativo VIDAA OS.

Le nuove applicazioni sono già disponibili su tutti i dispositivi aggiornati a VIDAA U7 e sui modelli precedenti con VIDAA U6 prodotti dal 2020 in poi. Per verificare la compatibilità della propria smart TV si possono cercare informazioni sul sito ufficiale di VIDAA oppure cercare le due applicazioni in oggetto all’interno dello store.